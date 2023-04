Verspäteter April-Scherz oder nur Termin-Planungsdefizit ohne Weitsicht? Bei Fußball-Fans, besonders jenen vom SK Rapid Wien und SK Sturm Graz, ist es diesmal jedoch nicht der 1., sondern 30. April, der ihnen als "Scherz-Tag" vorkommen mag. Als "schlechter Witz", was sich in Klagenfurt betreff zweier kollidierender Events abspielt. Zum einen das ÖFB-Cup-Finale zwischen den Resonanz-Klubs, zum anderen der 26. Radler- & Skatertag rund um den Wörthersee. Mit Autofreiheit an diesem Tag in Klagenfurt (woerthersee-autofrei.at). Kurios auch: Das ÖFB-Cup-Finale, bisher meist am 1. Mai ausgetragen, wurde extra um einen Tag vorverlegt.

Austria Klagenfurt betrifft autofreier Sonntag nicht - "Flucht" nach Oberösterreich

Passend dazu auch, dass ja für das letzte April-Wochenende auch die 27. Runde in der ADMIRAL Bundesliga angesetzt wurde und da ergo 3 Sonntagsspiele aus der Meistergruppe mit SK Sturm Graz vs. Austria Wien, SK Rapid Wien vs. FC Red Bull Salzburg und LASK vs. Austria Klagenfurt. Letzteres Match findet auch planmäßig am 30. April statt, um 17 Uhr in der Raiffeisen Arena in Linz. Die Bundesliga-Kicker aus Klagenfurt haben sich also rechtzeitig vom "autofreien Sonntag" befreit und werden ja - üblicherweise tags zuvor - am Samstag die Reise nach Oberösterreich antreten.

Die anderen beiden Spiele im Meister-Playoff wurden wegen der ÖFB-Cup-Final-Teilnahme des SK Rapid und SK Sturm vorgezogen und finden folglich nicht sonntags sondern unter der Woche statt am Mittwoch, den 26. April. In der Merkur Arena in Graz-Liebenau um 18:30 Uhr, im Allianz-Stadion in Wien-Hütteldorf um 20:30 Uhr.

Menschenmassen und großer Andrang dann am Sonntag, 30. April, in Klagenfurt. Am Tag des UNIQA-ÖFB-Cup-Finales werden zig Fan-Busse und viele Autos von Wien und Graz sowie Sturm- und Rapid-Fans österreichweit in den Austragungsort in die Kärntner Landeshauptstadt rollen. Und das am für den 30. April in Klagenfurt eingeplanten autofreien Tages - siehe HIER.

"Ein besonderer Tag..."

Wortlaut der Website: Ein besonderer Tag! Am 30. April 2023 ist es wieder soweit: Bereits zum 26. Mal jährt sich der Radler- & Skatertag Wörthersee autofrei. Wir hoffen auf strahlenden Sonnenschein und eine Vielzahl an Teilnehmern! Wir sind begeistert von der anhaltenden Unterstützung und freuen uns darauf, Jahr für Jahr Zehntausende von Besuchern am malerischen Wörthersee willkommen zu heißen.

An diesem besonderen Tag werden die Straßen rund um den See für den motorisierten Verkehr gesperrt. Zwischen 10 und 16 Uhr haben Radfahrer, Skater und Läufer die Möglichkeit, die wunderschöne Landschaft rund um den See ohne Störungen zu genießen. Dabei fahren alle Teilnehmer im Uhrzeigersinn um den See, um Unfälle durch Gegenverkehr zu vermeiden.

Die gastfreundlichen Wörthersee-Gastronomen heißen Sie in ihren charmanten Gastgärten willkommen und bieten die perfekte Gelegenheit zum Entspannen und Verweilen. Ob in geselliger Runde mit Freunden oder beim Ausflug mit der Familie – der Wörthersee autofrei ist ein unverzichtbarer Termin für jeden Radler- und Skaterkalender!"

Fotocredit: Richard Purgstaller