Kingsley Michael, im vergangenen August vom FC Bologna, dem Serie A-Klub von ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic, an die SV Guntamatic Ried ausgeliehen, und die Innviertler gehen laut Sky-Informationen in Kürze getrennte Wege. Der Leihvertrag mit dem 23-jährigen Nigerianer wird wohl in den nächsten Tagen beendet werden.

Kingsley Michael vor nächster Leihe in MLS?

Der 1,76 Meter große Mittelfeldspieler, der ein Länderspiel für Nigeria absolvierte und mit seinem Heimatland 2015 U-17-Weltmeister wurde, nahm bereits am Dienstag nicht mehr am Mannschaftstraining des derzeit Tabellenletzten der ADMIRAL Bundesliga teil. Wie Sky berichtet, sollen Differenzen mit dem Trainer (Maximilian Senft) ausschlaggebend für die bevorstehende Trennung sein.

Kingsley Michael absolvierte in dieser Saison 13 BL-Einsätze (kein Tor und Assist) bei der SV Ried, spielte seit Übernahme von Neo-Cheftrainer Maxmilian Senft Mitte März jedoch keine Rolle. Er wird dem Vernehmen nach zeitnah zum FC Bologna zurückkehren, wo der Rechtsfuß noch bis 30.06.2025 Vertrag hat. Es stehe wohl ein neuer Leihvertrag an, und zwar vor Ablauf der Transferfrist in die Major-League-Soccer (MLS), wo Montreal Impact, Partnerklub des FC Bologna, am "King" interessiert sei.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL