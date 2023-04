In der ADMIRAL Bundesliga ging es in den ersten beiden Playoff-Runden sowohl "oben wie unten" heiß her. Wird auch am bevorstehenden 25. Spieltag so sein, dem dritten in der Meister- und Quali-Gruppe. Während im Grunddurchgang dabei schon mal ehe für den ein oder anderen Spieler die (taktische) Möglichkeit besteht, den "Fuß zurückzuziehen", jedes in dieser Saisonphase nun umzuviel, zählt jeder Zähler & Zweikampf. Die gelbe Gefahr droht für folgende Spieler.

Auch Oumar Solet, 1,92 Meter großer Innenverteidiger von Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg, hat am Sonntag gegen den LASK (hier Szene aus dem Duell vom 12. März in der neuen Raiffeisen Arena in Linz) aufzupassen, damit der 23-jährige Franzose eine Woche später im Gipfeltreffen beim SK Sturm Graz dabei sein kann.

Cvetko, Kronberger, Stojkovic und Schnegg fehlen in Rd. 25

Während Mittelfeld-Leistungsträger Christopher Cvetko von Austria Klagenfurt für 2 Spiele (plus 1 Spiel bedingt auf 6 Monate) gesperrt wurde - wir berichteten - fehlt auch Luca Kronberger nach seiner gelb-roten Karte (90.+4) zuletzt in der josko Arena gegen den TSV Hartberg (1:3) der SV Guntamatic Ried im Heimspiel am Freitagabend gegen die wiedererstarkte WSG Tirol.

Wegen jeweils fünfter gelben Karten pausieren LASK-Rechtsverteidiger Filip Stojkovic (beim FC Red Bull Salzburg) und SK Sturm-Linksverteidiger David Schnegg (bei Austria Klagenfurt).

Gleich 5 Spieler vom TSV Hartberg gefährdet

In der bevorstehenden Rd. 25 haben, weil mit jeweils 4 Gelben Karten "vorbestraft", folgende 20 Akteure aufzupassen, darunter ein Viertel vom TSV Hartberg:

Luca Gourna-Douath, Oumar Solet, Luka Sučić (alle FC Red Bull Salzburg), David Affengruber & Bryan Teixeira (beide SK Puntigamer Sturm Graz), René Renner (LASK), Guido Burgstaller & Thorsten Schick (SK Rapid), Matthias Braunöder & Dominik Fitz (beide FK Austria Wien), Florian Rieder (SK Austria Klagenfurt), Anderson & Cem Türkmen (SC Austria Lustenau), Valentino Müller (WSG Tirol), Nikolas Veratschnig (RZ Pellets WAC), Patrick Farkas, Dominik Frieser, Matija Horvat, Ruben Providence, Thomas Rotter (alle TSV Egger-Glas Hartberg).

Spielplan in der darauffolgenden 26. Runde:

Fr., 21.04. (19:30 Uhr): WAC - TSV Hartberg; Sa., 22.04. (17 Uhr): SCR Altach - SV Ried, WSG Tirol - SC Austria Lustenau; So., 23.04. (14:30 Uhr): FK Austria Wien - SK Austria Klagenfurt und LASK - SK Rapid Wien; 17 Uhr: SK Sturm Graz - FC Red Bull Salzburg.

