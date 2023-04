Vor einem Jahr startete Austria Klagenfurt in seiner BL-Aufstiegs-Saison mit zwei Niederlagen in das Meisterplayoff (je 1:3 vs. SK Rapid & SK Sturm), ehe in der 3. Runde ein 1:1 gegen Austria Wien folgte. Auch heuer ging es für die Kärntner Violetten mit zwei Auftakt-Niederlagen los (0:3 vs. RB Salzburg, 1:3 beim SK Rapid). Am kommenden Sonntag kommt Vizemeister SK Sturm Graz in die 28-BLACK-Arena an den Wörthersee - ab 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Von den Steirern wurde Vesel Demaku in der Winterpause nach Klagenfurt ausgeliehen und erwies sich dort auf Anhieb als erhoffte Verstärkung.

Vesel Demaku vor 75. Bundesliga-Spiel

Für Vesel Demaku ist der Plan aufgegangen. Im Winter hatte der 23-jährige Badener den Entschluss gefasst, für den weiteren Verlauf der Saison 2022/23 auf Leihbasis von Graz nach Klagenfurt zu wechseln. Nachdem der defensive Mittelfeldspieler sich beim SK Sturm meist hinten anzustellen hatte und es im Herbst nach seinem Sommer-Wechsel von Austria Wien zum Vizemeister auf 7 Einsätze brachte, kam der ehemalige ÖFB-U21-Teamkapitän (15 Partien) in Klagenfurt wie erhofft zum Zuge. Am Sonntag geht es nun mit den Kärntner Violetten gegen die alten Kollegen. Vesel Demaku hofft Sturm erneut "ein Bein zu stellen", wie im Februar im Grunddurchgang beim 2:1-Auswärtscoup der Austria in Graz-Liebenau.

„Sturm ist heuer neben Salzburg die beste Mannschaft in Österreich und ich traue den Jungs auch zu, dass sie bis zum Ende um den Titel mitspielen können. Aber wir haben sie schon einmal geschlagen und werden alles dafür tun, um das zu wiederholen. Klar ist, dass wir eine außergewöhnliche Leistung und sicher auch das nötige Matchglück benötigen werden, damit uns das gelingen kann“, blickt Demaku auf die Partie voraus, in der er sein 75. Bundesliga-Spiel absolvieren könnte. Bisher stehen 74 zu Buche für 3 Klubs (FK Austria Wien, SK Sturm Graz und SK Austria Klagenfurt), bei einem Tor und 3 Assists.

Von Verletzungspech geplagt und zurückgeworfen

Im vergangenen Sommer hatte sich Vesel Demaku (früher auch Jugend SK Rapid und AKA Salzburg) nach fünf Jahren bei Austria Wien den Steirern angeschlossen, kam in den ersten drei Runden auch zum Einsatz, wurde dann aber durch Verletzungen zurückgeworfen und im Herbst nicht mehr von Chefcoach Christian Ilzer berücksichtigt. Anders in Waidmannsdorf.

Vesel Demaku: „Ich habe mich bei der Austria vom ersten Tag an wohlgefühlt. Das Team hat es mir sehr leichtgemacht und mich in der Gruppe sehr gut aufgenommen. Im ganzen Verein geht es familiär zu, das gefällt mir total. Sportlich läuft es auch, mit dem Einzug in die Meisterrunde haben wir unser Saisonziel vorzeitig erreicht und ich bin froh, dass ich meinen Teil am Platz dazu beitragen konnte."

Nachdem die Austria mit Niederlagen gegen Serienmeister FC Red Bull Salzburg (0:3) und zuletzt bei ÖFB-Cup-Finalist SK Rapid Wien (1:3) in die Playoffs gestartet ist, hofft die Sturm-Leihgabe für die verbleibenden 8 Runden auf eine steile Lernkurve: „Wir waren in beiden Spielen anfangs leider zu passiv, so bekommt man keinen Zugriff und es wird schwer. Aber wir hatten auch gute Phasen, in denen wir viel mutiger aufgetreten sind und solch starken Gegnern ebenbürtig waren. Daran müssen wir gegen Graz anknüpfen."

Pacult: "Jetzt bietet sich anderem Gelegenheit, sich zu zeigen"

Die heiße Phase der Vorbereitung auf das Duell mit dem Vizemeister und Tabellenzweiten läuft, Austria-Coach Peter Pacult bastelt an Ausrichtung und Aufstellung. Christopher Cvetko steht dem 63-jährigen Wiener nicht zur Verfügung, nach seinem Feldverweis in Wien wurde der Mittelfeld-Stammspieler für zwei Partien gesperrt. „Es ist immer ärgerlich, wenn Spieler fehlen, aber das gehört dazu und das ist für uns ja auch keine neue Situation. Jetzt bietet sich einem anderen die Gelegenheit, sich zu zeigen“, sagt Pacult.

Vor dem Wiedersehen hält Demaku den Kontakt zu seinen Ex-Kollegen im Übrigen auf Sparflamme. „Ich habe natürlich Freunde in der Mannschaft. Aber das spielt am Platz überhaupt keine Rolle, da sind wir Gegner. Es laufen im Vorfeld auch keine Wetten, mein Fokus liegt voll auf dem Spiel. Erst nach dem Abpfiff wird dann Zeit sein für das eine oder andere Gespräch."

Tickets für das Fußball-Fest gegen den SK Sturm Graz sind Mittwoch bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr in der Geschäftsstelle der Austria sowie 24/7 im Online-Shop erhältlich. Die Tageskassen an der 28 BLACK Arena öffnen am Sonntag um 9 Uhr (Nord), 12 Uhr (Süd und West) und 13 Uhr (Gäste).

Fotocredit: SK Austria Klagenfurt