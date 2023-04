Das Top-Spiel der 25. Runde in der ADMIRAL Bundesliga, dem 3. Spieltag im Meister-Playoff, zwischen Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg und dem Tabellendritten LASK (0:0) neigte sich in der sechsminütigen Nachspielzeit bereits dem Abpfiff zu, da folgte der Schock für die Salzburger. Der in der 65. Spielminute eingewechselte Noah Okafor schied verletzt aus (90.+5). Nunmehr vermeldet der Serienmeister die bittere Diagnose: Mittelfußknochenbruch.

Operation bei Okafor noch offen

Der Schweizer Nationalteamstürmer und WM-Teilnehmer erlitt im Sonntag-Spiel gegen den LASK einen Bruch des rechten Mittelfußes, womit der 22-Jährige wohl für den Rest der laufenden Saison ausfällt. In den nächsten Tagen wird entschieden, ob sich Noah Okafor einer Operation unterziehen muss.

Wettbewerbsübergreifend absolvierte der Leistungsträger der Roten Bullen in dieser Saison 32 Einsätze (10 Tore, 5 Assists) und sorgte besonders im Herbst in der Champions League-Gruppenphase mit Toren in Serie (gesamt 3) für Furore.

Verletzungsupdate: Noah Okafor hat im gestrigen Spiel gegen den LASK einen Bruch des rechten Mittelfußes erlitten, womit er wohl für den Rest der laufenden Saison ausfällt. Die Entscheidung über eine Operation steht noch aus. pic.twitter.com/94hlg3P73d — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) April 17, 2023

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty