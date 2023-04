Nicht nur das "Abstiegsgespenst" sondern auch der "Verletzungsteufel" treibt sein Unwesen über der SV Guntamatic Ried, die in dieser Saison aus dem Verletzungspech nicht herauskommt. Nach dem Langzeit-Ausfall Kapitän Marcel Ziegl, der wiederholt auch im Frühjahr nach seiner im Herbst erlittenen Knieverletzung zurückgeworfen wurde, und Rückhalt Samuel Sahin-Radlinger (inzwischen wieder zurückgekehrt ins Tor) sowie Regisseur Stefan Nutz (Kreuzbandriss), erwischte es nunmehr mit Christoph Monschein den nächsten Routinier.

Monschein mit Muskelfaserriss

Wie der Tabellenletzte aus dem Innviertel vermeldet, wird Christoph Monschein rund 3 Wochen pausieren. Der 30-jährige Stürmer, der 198 Bundesliga-Spiele (55 Tore) für diverse Klubs absolvierte und in dieser Saison 3 BL-Tore für die SV Ried erzielte, zog sich einen Muskelfaserriss zu.

Die Wikinger sind 6 Runden vor Saisonende Schlusslicht und empfangen am kommenden Samstag in der josko Arena den Spitzenreiter der Quali-Gruppe, Aufsteiger SC Austria Lustenau (Samstag, 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker). Die SV Ried wartet seit 15. Oktober auf einen Heimsieg in der ADMIRAL Bundesliga. Der letzte war damals beim 1:0 über den SK Rapid, das Tor des Tages erzielt per Elfmeter Christoph Monschein.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at