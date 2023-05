Matthias Imhof, Geschäftsführer Sport SK Austria Klagenfurt, sind die Kärntner Violetten bei der 1:4-Niederlage beim SK Sturm Graz erneut benachteiligt worden. Der 54-Jährige, der nach deutschen Medienberichten in der kommenden Saison Sportdirektor beim (Noch-) Zweitligisten SV Sandhausen wird, legte nach seinem Ausschluss vor einer Woche im Heimspiel gegen den LASK und der darauf erhaltenen Funktionssperre seitens der ADMIRAL Bundesliga heute nach. "Wir sind heute wieder betrogen worden!" Nachsatz: "Die können mich ruhig noch mal bestrafen, mehr geht eh nicht mehr!" Siehe auch Ligaportal-Liveticker.

Fragende, verwunderte Blicke! Wurden Keeper Menzel & Kapitän Mahrer (im Bild) mit Austria Klagenfurt wieder um einen Elfmeter gebracht? Für Matthias Imhof und Peter Pacult ganz klar!

Auch Pacult meint: "Wieso kriegen wir diesen Elfmeter nicht?"

Vergangenen Sonntag erhielt Matthias Imhof in der turbulenten 1. Halbzeit beim Heimspiel vom Tabellensechsten Austria Klagenfurt, der in den Europacup möchte, gegen den LASK von Schiedsrichter Alain Sadikovski in der 21. Minute wegen Beleidigung des Referess die Rote Karte, wurde in den Innenraum verwiesen. Später wurde von Offizieller Seite zugegeben, dass den Klagenfurtern ein Elfmeter zu Unrecht verweigert wurde. Unter der Woche erhielt Imhof dennoch eine Funktionssperre.

Um heute wieder gegen den Schiedsrichter, diesmal den Linzer Manuel Schüttengruber bzw. den VAR Dieter Muckenhammer zu wüten. Motiv: Jene Szene in der 52. Minute beim Stand von 2:1 für den SK Sturm als der us-amerikanische Stürmer der Kärntner, Sebastian Soto, im Sechzehner der Steirer gegen Gregory Wüthrich zu Fall kommt und sich nach einem vermeintlichen Schlag des Grazer Abwehrchefs ins Gesicht greift. Auch Cheftrainer Peter Pacult pflichtet Matthias Imhof bei im Sky-Interview: "Wieso kriegen wir diesen Elfmeter nicht?" Es wäre die Chance zum 2:2 gewesen für die tapfer kämpfenden Mahrer und Co.!

"Wir haben einfach nicht das Standing"

Matthias Imhof (Foto): "Das war glasklar. Der rennt ihn volle Kanne mit der Schulter um. Zu diesem Zeitpunkt steht es 2:1 für Sturm, wir können das 2:2 machen, waren gerade in einer Druckphase. Dann hätte ich gerne einmal gesehen, wie sie reagiert hätten. Jetzt sieht es bei 1:4 so aus, als ob wir hergespielt wurden. Wir haben einfach nicht das Standing. Scheinbar ist vorgesehen, dass die fünf großen Mannschaften international spielen sollen und wir nicht."

11 Tage vo seinem 55. Geburtstag legte der gebürtige Unterfranke nach gegen den Schiedsrichter: "Dann legt er sich auch noch mit Andy Irving an. Der soll pfeifen und unseren Spieler in Ruhe lassen." Nachsatz: "Die sollen mal lernen, ihren Job zu machen!"

"Sowas kotzt mich einfach an"

Während der SK Sturm Graz im Match im übrigen 2 Elfmeter erhielt und zu 2 Toren nutzte, wollte sich Matthias Imhof nicht beruhigen und ergänzte: "Jetzt werden sie wieder kommen und erzählen: 'Oh, tut uns leid, war vielleicht doch ein Elfmeter. Sowas kotzt mich einfach an. Jetzt werden sie sich wieder wie beim letzten Mal entschuldigen. Nur was bringt uns das? Fakt ist: Peter Pacult hat ja trotzdem die Gelbe Karte bekommen, ich habe trotzdem Rot gesehen, bin gesperrt worden und musste die Geldstrafe bezahlen."

Imhof weiter: "Und: sie heißen Unparteiische! Das bedeutet, beide Mannschaften müssen gleich behandelt werden. Wenn ich hier abgeschlossen hätte, würde ich sagen, ich gehe nach Hause. Aber wir wollen Platz 4 oder 5 erreichen. Aber wenn weiter so gepfiffen wird, werden wir den sicher nicht erreichen."

