Es war wieder eng und erneut verlangte der LASK dem FC Red Bull Salzburg alles ab, doch auch beim 2. Gastspiel binnen 2 Monaten verließen die Roten Bullen den neuen Linzer "Fußball-Tempel", Raiffeisen Arena, als Sieger. Während die Athletiker Rang 3 praktisch sicher haben und nach der 0:1-Niederlage erhobenes Hauptes vom Platz gehen konnten. Es war gegen den Spitzenreiter aus der Mozartstadt für die Elf von Cheftrainer Dietmar Kühbauer durchaus mehr drin...was vom 52-jährigen Burgenländer und den Protagonisten aus dem Linzer Lager auch in nachfolgenden Statements zum Ausdruck kommt.

Leid und Freud` liegen oft nah beieinander, hier in Person von zwei Protagonisten. Links Philipp Ziereis der verletzungsbedingt zur Pause in der Kabine blieb und dem LASK als Abwehrchef in Halbzeit 2 abging, was wiederum Benjamin Šeško zum blitzsauberen "Goldtor" ausnutzte und sein Torkonto auf 15 Treffer aufstockte. In dieser Szene scheiterte der Salzburger Stürmer allein vor Torhüter Tobias Lawal, der den Vorzug vor Kapitän Alexander Schlager erhielt, noch am Pfosten.

"Vorhaben, Salzburg zu biegen, müssen wir auf nächste Saison verschieben"

Dietmar Kühbauer (Cheftrainer LASK) über...

...das Spiel: „Das Ergebnis ist natürlich enttäuschend, heute hat nicht die schlechtere Mannschaft verloren. Fußball ist eben ein Resultatsport: Wie immer in der Saison war’s gegen Salzburg eine enge Partie, sie haben eine ihrer Möglichkeiten verwertet, wir hatten ebenso gute Chancen, bei uns ist er aber nicht reingegangen.

Zum Sieg brauchst du eben das Tor, und das hat uns heute gefehlt. Das ist das, was wir uns heute ankreiden lassen müssen – abgesehen davon kann ich den Burschen nach dem heutigen guten Auftritt aber absolut nichts vorwerfen. Das Vorhaben, Salzburg zu biegen, müssen wir daher auf nächste Saison verschieben.“

...weiter zum Spiel: "Das Ergebnis ist auf jeden Fall enttäuschend. Salzburg hat heute das Tor erzielt. Wir haben es nicht geschafft, obwohl wir sehr gut im Spiel waren. Ich kann den Jungs nichts vorwerfen."

"Müssen im letzten Drittel effizienter werden"

...ob nächste Saison näher an RB Salzburg ranzukommen ist: "Ja, wenn wir Millionen von Red Bull bekommen, vlt. können wir dann auch mittun. Salzburg wird sich im Sommer definitiv verstärken. Meine Jungs haben das Spiel heute besser gestaltet. Wir wollen uns im nächsten Jahr verbessern."

...wo sich LASK verbessern kann: "Man kann sich überall verbessern und wir wollen uns auch im nächsten Jahr verbessern. Ich kann meiner Mannschaft seit meinem ersten Spiel nichts vorwerfen, aber wir müssen im letzten Drittel effizienter werden."

…die Sperre von Robert Zulj (vor dem Spiel): „Ich glaube, von der Dynamik werden wir garantiert nicht schlechter werden. Aber Robert ist ein Spieler, der uns ungemein guttut, weil er Bälle gut sichern kann und im Abschluss gut ist, was an seinen elf Toren bewiesen ist. Auch für die Truppe ist er sehr, sehr wichtig. Aber wir können da jetzt noch lang drüber sprechen, wir müssen ohne Robert spielen und werden heute ein gutes Spiel machen müssen, damit wir hier bestehen.“

"Denke, wir haben zwei gute Torhüter"

…wieso Tobias Lawal Alexander Schlager vorgezogen wurde (vor dem Spiel): „Es ist einfach so, dass wir uns so entschieden haben. Ich denke, wir haben zwei gute Torhüter. Natürlich wissen wir, dass Alex Schlager weggeht, aber es ist einfach so, dass ich mich für Tobias Lawal entschieden habe und er wird ein gutes Spiel machen.

Ich schätze Alexander Schlager ungemein. Ich habe ihn dieses Jahr kennengelernt, er ist ein unglaublich guter Profi. Ich wünsche ihm beim nächsten Klub alles Gute, er wird hoffentlich auch dort spielen. Das hat aber jetzt nichts mit der Entscheidung zu tun.“

Trauert mit dem LASK einem möglichen Punktgewinn: Cheftrainer Dietmar Kühbauer, der bis auf die Chancenverwertung mit seiner Mannschaft hochzufrieden sein konnte.

"Viel mehr Chancen kannst du dir nicht herausspielen"

Peter Michorl (Mittelfeldspieler LASK) über...

...das Spiel: "Salzburg war heute das eine Tor besser, mehr war es nicht. Beide Mannschaften hatten heute ihren Chancen. Die 1. Halbzeit war sehr ansehnlich von beiden Seiten, wo beide ihre Chancen nutzen können, dann steht es 3:3 zur Halbzeit.

Wir müssen die Chancen nutzen, wenn du gegen Salzburg punkten oder gewinnen willst. Viel mehr Chancen kannst du dir nicht herausspielen."

...weiter zum Spiel: „Ich glaube, Salzburg wollte das Spiel mit offenem Visier haben. 2. Halbzeit haben sie es dann ein bisschen besser unter Kontrolle bekommen, aber ich finde, wir hatten es auch ganz gut unter Kontrolle. Sesko war einmal allein vor dem Tor und einmal Baidoo nach einem Standard, sonst war nicht viel. Wir haben dann auch schon ein paar Halbchancen gehabt, aber nicht mehr in dem Ausmaß wie in der 1. Halbzeit. So müssen wir uns leider mit 0:1 geschlagen geben.“

"Es sind alle marschiert und wir hatten immer ein gutes Gegenpressing"

Florian Flecker (Außenspieler LASK) über...

...seine Leistung beim 2. Startelf-Einsatz in dieser BL-Saison: "Ich habe ganz gut angefangen und gewusst, dass ich gut drauf bin. Ich habe das Vertrauen vom Trainer gespürt. Er hat gesagt, dass ich mich reinhauen soll und das machen, was ich die letzten Wochen gemacht habe."

...was gefehlt hat: "Die Chancenverwertung. Es war eine ganz enge Partie. Es ist so eine Partie gewesen, dass wer das erste Tor macht, einen Riesenvorteil hat. Wir haben genügend Chancen in der 1. Halbzeit gehabt."

...die ausstehenden 3 Spiele: "Das Wichtigste ist, dass wir wieder die Energie aufbringen. Wie man heute gesehen hat. Es sind alle marschiert und wir hatten immer ein gutes Gegenpressing. Ich finde, dass wir es heut auch taktisch gut gemacht haben."

"...das können wir uns vorwerfen"

Sascha Horvath (Mittelfeldspieler LASK): "Sie haben ein Tor mehr gemacht als wir. Wir haben gar keins gemacht. Das war der Unterschied. Wir haben in der 1. Halbzeit wieder 3-4 gute Aktionen, wo wir auf die Kette zulaufen. Da muss einfach der letzte Pass besser kommen, dann stehen wir vor dem Tor.

Das können wir uns vorwerfen. Ich glaube, dass wir in der 1. Halbzeit wieder einen richtig guten Fußball gespielt haben. Wir sind oft durchgekommen, doch müssen vorm 20iger den letzten Pass besser durchbringen.

"Hatte relativ wenig zu halten für ein Spiel gegen Red Bull Salzburg"

LASK-Torhüter Tobias Lawal (Foto): „Trotz der Niederlage bin ich stolz auf die Mannschaft, dass wir so gut gekämpft haben. Da wäre heute definitiv mehr drinnen gewesen, gerade in der 1. Halbzeit haben wir gut nach vorne gespielt und sind defensiv gut gestanden. Ich hatte relativ wenig zu halten für ein Spiel gegen Red Bull Salzburg. Großes Lob an die Mannschaft, wie wir das verteidigt haben. Die Enttäuschung überwiegt natürlich trotzdem.“

Robert Zulj (gesperrter Spieler LASK), ob die Salzburger noch ein Angstgegner sind (vor dem Spiel): „Man muss Respekt vor ihnen haben, aber die alte Salzburger Zeit ist vorbei. Die anderen schlafen nicht und werden auch besser. Wir haben eine Top-Mannschaft, spielen eine sehr gute Meisterrunde und rechnen uns heute auf jeden Fall etwas aus.“

"Da muss man ganz einfach das Gespräch suchen"

Hans Jürgen Jandrasits (neuer Geschäftsführer Wirtschaft LASK) über...

…den Stimmungsboykott der Fans: „Ich denke, hier ist von Seite des Klubs so weit alles gesagt. Natürlich werden wir hier die Dinge intern weiter analysieren und entsprechend reagieren. Da muss man ganz einfach das Gespräch suchen. Der kommerzielle Bereich ist natürlich extrem wichtig und da muss man das Gespräch suchen, aber auch ein Stück weit die Grenzen ziehen.“



…seine Beweggründe, zum LASK zu kommen: „Es ist definitiv so, wenn man sich die erste Halbzeit ansieht, dass es ein sehr gutes Spiel in einer sehr tollen Arena ist. Die Entstehung der Arena war ein Kraftakt der Politik kombiniert mit der Wirtschaft in Oberösterreich, da steckt sehr viel Potenzial drin. Der Klub hat sich hervorragend entwickelt in all den Jahren, wirtschaftlich und auch sportlich und hat auch sehr gute Arbeit geleistet für Österreich im UEFA-Ranking.“

Ein sehr couragierter Auftritt unserer Schwarz-Weißen endet mit einer knappen Niederlage. Kopf hoch, Jungs!

______________________________

⚫⚪️ASK 0-1 RBS 🔴⚪️ FT pic.twitter.com/S8E0cdSoZS — LASK (@LASK_Official) May 14, 2023

29. Runde, ADMIRAL Bundesliga, 7. Runde Meistergruppe

LASK - FC Red Bull Salzburg 0:1 (0:0)

Sonntag, 14. Mai, 14:30 Uhr, Raiffeisen Arena - Linz, Z.: 15.500, SR Julian Weinberger

Tor: 0:1 Šeško (64., Assist Koita). GK: Ziereis (22.), Kameri (50.).

Statement Quelle: ADMIRAL Bundesliga und SKY Sport Austria

Liveticker im Spielfilm

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at