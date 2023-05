Viele geraten über das neue Stadion des LASK, den "Fußball-Tempel" auf der Linzer Gugl, ins Schwärmen. Lobeshymnen, die Dipl.-Ing. Harald Fux vom Wiener Unternehmen RAUMKUNST ZT GMBH sicher gerne hört. Der gebürtige Oberösterreicher ist der Architekt der heuer im Februar eingeweihten Raiffeisen Arena. Ligaportal sprach mit dem "Macher" der Heimstätte des ADMIRAL Bundesliga-Dritten, der sich in der neuen Saison 2023/24 auf Europacup-Nächte freuen darf.

Architekt Harald Fux (Foto: Mario Urbanschisch)

Arena zum Wahrzeichen für Stadt Linz zu machen

Ligaportal: Hallo Herr Fux, wie kam es dazu, dass Sie den Zuschlag für den Entwurf der neuen Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl erhielten?

Harald Fux: Der LASK hat im Frühjahr 2020 ein geladenes zweistufiges Vergabeverfahren zur Erlangung von Entwürfen ausgelobt, aus dem wir als Gewinner hervorgegangen sind. Da die Mitbewerber alle auch Profis im Stadionbau sind, war es für uns – insbesondere auch für mich als Oberösterreicher – eine Freude, dass unser Entwurf ausgewählt wurde.

Ligaportal: Wie sind Sie an die Aufgabe herangegangen, ein Stadion für den LASK zu entwerfen?

Harald Fux: Es lagen klare Vorgaben des Auftraggebers vor, die unsererseits umzusetzen waren. Wir haben die Vorgaben mit zusätzlichen Ideen und dann in weiterer Folge nach Auftragserteilung mit dem LASK weiterentwickelt. Im Vordergrund stand einerseits die Arena zu einem Wahrzeichen für die Stadt Linz zu machen und als einzigartige, bisher nicht umgesetzte Form zu entwerfen und einen Hub für die ZuschauerInnen, Fans und SpielerIinnen zu machen. Der besondere Ort und die Nachbarschaft hat zu wichtigen Auseinandersetzungen zur möglichen Kubatur und Zurückhaltung nach aussen geführt. Im Inneren sollte das Stadion einen Wow-Effekt auslösen.

"Unverwechselbare Dachform"

Ligaportal: Was ist aus Ihrer Sicht das Besondere an dieser Arena?

Harald Fux: Neben der Dachform, die unverwechselbar ist, sind es die ausgewöhnlich guten Sichtverhältnisse, die umlaufende Erschliessungsebene mit hervorragender Infrastruktur und die Anlage der Zweirangtribüne, die nur durch den Einrang der Heimfans unterbrochen wird. Gastfans werden exklusiv in das Stadion geführt und unterbrechen den Bewegungsfluss auf der Passagenebene nicht.

Weiters natürlich das Tagesrestaurant, aber auch der erste Tunnelclub auf dem europäischen Festland – ein exklusiver Club, der Blick direkt in die Mixed Zone hat und zusammen mit der Kapelle und der Mixed Zone eine nachhaltig bespielbare Eventfläche auch außerhalb der Spielzeiten schafft.

3D-Visualisierung der damals noch in Planung befindlichen Raiffeisen Arena (Video: Asmir Mehic)

Tribünenfertigteile bestehen aus Recyclingbeton

Ligaportal: Wie wichtig war Ihnen die Nachhaltigkeit bei der Gestaltung der Raiffeisen Arena?

Harald Fux: Das Thema Nachhaltigkeit zieht sich durch alle unsere Projekte, so auch bei der Raiffeisen Arena in Linz, durch und wird laufend in allen Säulen – Ökologie, Ökonomie und Soziales - weiter entwickelt. Das Stadion als Wirtschaftsbetrieb schafft lokale Arbeitsplätze und trägt zur Wertschöpfung des Vereins bei, der wiederum in den Fussball investieren kann.

Das Stadion ist das erste, das ich kenne, in dem auf Kunststoffflaschen verzichtet wird! Die Tribünenfertigteile bestehen aus Recyclingbeton, die WCs sind wasserlos, um nur einige der Features der Nachhaltigkeit zu nennen.

Ligaportal: Wie sehen Sie die Problematik mit den spärlich vorhandenen Parkflächen rund um das Stadion?

Harald Fux: Viele Stadien in Europa haben eine ähnliche Situation und Zuschauer müssen etwa eine Meile gehen – das ist auch für die Verdünnung der Personenströme gut. Großflächige Parkplätze machen auch Probleme und haben mitunter Auslastungsprobleme ausserhalb der Spielzeiten. Mit den Möglichkeiten der Digitalisierung im Hinblick auf Mobilitätslösungen muss auch der Komfort der Besucher keineswegs leiden.

Raiffeisen Arena (Foto: Werner Kerschbaumer)

"Zeit-, aber auch Kostendruck sind bei derartigem Projekt besonders hoch"

Ligaportal: Was waren die größten Herausforderungen während der Bauphase der Raiffeisen Arena?

Harald Fux: Da ich nicht direkt involviert war, kann ich es nur erahnen: Aber der Zeit-, aber auch Kostendruck sind bei einem derartigen Projekt besonders hoch und ich darf allen Beteiligten zum hervorragenden Ergebnis gratulieren! Technisch gesehen waren große Spannweiten sowohl in der Dachkonstruktion als auch bei den Betonfertigteilen der Tribüne notwendig – diese mussten auf relativ engem Raum transportiert und eingebaut werden.

"Derzeit gibt es nichts besser zu machen"

Ligaportal: Gibt es Dinge, die Sie im Nachhinein gesehen eventuell anders machen würden?

Harald Fux: Unser Entwurf war sehr ausgereift und ist komplett auf Höhe der Zeit und darüber hinaus – derzeit gibt es nichts besser zu machen. Eventuell hätte ich schon Logen auf Rasenniveau in Verbindung mit dem Tunnel-Club vorschlagen können, aber das machen wir dann beim nächsten Stadion.

Eingangsbereich der Raiffeisen Arena (Rendering: Asmir Mehic)

Fans schätzen insbesondere Steilheit der Tribünen und Nähe zum Spielfeld

Ligaportal: Wie reagieren Besucher auf die Raiffeisen Arena und wie wichtig ist Ihnen deren Feedback?

Harald Fux: Die Besucher und Ihre Erfahrungen, die sie im Stadion machen, sind mit besonders wichtig. Letztlich wird ein Stadion genau dafür gebaut, Zuschauern, Besuchern, aber natürlich auch den Spielern ein hervorragendes Erlebnis im Stadion zu bescheren.

Wie ich höre, wird das Stadion positiv wahrgenommen und schätzen die Fans und Besucher insbesondere die Steilheit der Tribünen und die Nähe zum Spielfeld. Die imposante Kulisse, die das Stadion grösser macht, als es ist, kommt gut an – genauso wie das gute Essen und das Stadionerlebnis allgemein.

Ligaportal: Wie war die Zusammenarbeit mit den LASK-Verantwortlichen, mit wem waren sie da im Dialog?

Harald Fux: Wir haben Entwurf und alle baulichen Genehmigungsplanungen geliefert. Beim LASK habe ich mit Präsident Gruber, den ich mit seinem visionären Zugang zum Thema Stadion sehr schätze, einen hervorragenden und fruchtbaren Dialog geführt!

Die fertiggestellte Raiffeisen Arena aus der Luft (Rendering: Asmir Mehic)

"Haben paar schöne Sportprojekte in Bearbeitung"

Ligaportal: Was sind Ihre Pläne und Projekte für die Zukunft im Fußball?

Harald Fux: Wir haben ein paar Schöne Projekte in Bearbeitung, nicht alle im Fussball, aber alle ausschliesslich Sportprojekte! Diese werden wir aus Gründen der mit den Auftraggebern vereinbarten Vertraulichkeit bald präsentieren.

VIP-Bereich (Foto: Matthias Garzon)

LASK-Fantribüne (Foto: Matthias Garzon)

"Hoffe, dass der amtierende Meister auch einmal abgelöst werden kann"

Ligaportal: Wer wird heuer Meister in der ADMIRAL Bundesliga?

Harald Fux: Oh Schwierig! Ich hoffe, dass der amtierende Meister auch einmal abgelöst werden kann. Durch wen auch immer!

Ligaportal: Danke für das offene und interessante Gespräch. Weiter viel Erfolg bei Ihren Projekten!

Das Interview führte Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann