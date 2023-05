Es ist nichts Neues für Aufsteiger SC Austria Lustenau, zum wiederholten Mal binnen 1 Jahr einen Leistungsträger zu verlieren (u.a. im vergangenen Sommer Haris Tabakovic, im Winter Bryan Teixeira). So vermeldete Austria-Cheftrainer Markus Mader, der gestern 55 Jahre wurde, unmittelbar vor dem derzeit laufenden Match der 30. Runde in der ADMIRAL Bundesliga zwischen Austria Lustenau und der WSG Tirol - im Ligaportal-Liveticker -, was bereits seit Wochen kursierte: Abwehrspieler Jean Hugonet wird die Vorarlberger verlassen zum Saisonende

Franzose Hugonet von Vorarlberg nach Sachsen-Anhalt?

Der 23-jährige, in Paris geborene Franzose, steht heute gegen die Tiroler auch schon nicht mehr im Kader und fehlte auch bereits vor einer Woche gegen den RZ Pellets WAC. Jean Hugonet wechselte im Sommer 2021 zu den Vorarlbergern und entwickelte sich rasch zum Stammspieler und Teil der Aufstiegsmannschaft in der vergangenen Saison. In der aktuellen Saison lief der 1,86 Meter große Innenverteidiger 27 Mal für die Lustenauer auf, davon 26 Mal über die vollen 90 Minuten (1 Tor)

Über den künftigen Verein seines Spielers wollte sich Markus Mader nicht äußern. Spekulationen zufolge sei der deutsche Zweitligist 1. FC Magdeburg an einer Verpflichtung des Innenverteidigers interessiert.

