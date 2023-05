Mit der 30. Runde der ADMIRAL Bundesliga, der 8. in der Meistergruppe, wurden die "Stockerl-Plätze" vergeben: Abonnement-Meister FC Red Bull Salzburg thront von Rang 1, dahinter wieder auf Platz 2 der SK Sturm Graz und dritte Kraft im Lande ist diesmal der LASK, im Vorjahr noch Achter im Endklassement. Ein wahres "Schneckenrennen" läuft derzeit um Platz 4, zwei Runden vor Saisonende angeführt vom Vorjahres-Dritten FK Austria Wien (23 Punkte), gefolgt von Erzrivale SK Rapid (22) und Austria Klagenfurt (20). Nach der gesonderten "Nachlese" der Quali-Gruppe heute Nachmittag hier nun jene vom Meister-Playoff.

Wie in der Vorsaison können FC Red Bull Salzburg-Cheftrainer Matthias Jaissle (r.) und sein Pendant vom SK Sturm Graz, Christian Ilzer, wieder durch das große "Saison-Tor" der ADMIRAL Bundesliga gehen. Die Salzburger & Steirer marschierten vorne weg und die "Blackies" rückten näher ran an die Roten Bullen, schnappten ihnen den ÖFB-Cup-Titel weg. Doch der "Meisterteller" bleibt in der Mozartstadt. Zum 10. Mal in Folge: Welch Superlative, doch keine Selbstverständlichkeit, sondern Lohn von konsequenten, konzentriertem und kollektiven Wirken.

Saison-Duell-Bilanz RBS vs. SK Sturm pari - Aufsteiger Konaté & Dedić

FC Red Bull Salzburg – SK Puntigamer Sturm Graz 2:1 (0:1)

Von den 5 Saisonduellen wettbewerbsübergreifend gewann der FC Red Bull Salzburg gegen die Steirer 2, beide im Meister-Playoff. Zuvor gab es die Niederlage nach Elfmeterschießen im ÖFB-Cup-Viertelfinale im Februar in der Red Bull Arena, wo im Herbst im BL-Grunddurchgang ein 0:0 zu Buche stand. Das erste Aufeinandertreffen der Saison 2022/23 in Runde 2 gewann der SK Sturm daheim in der Merkur-Arena mit 2:1. Bisher die einzige BL-Saison-Niederlage für den Serienmeister. Ergo ist die Duell-Bilanz: Je 2 Siege und 1 Remis.

0:1-Torschützen Jon Gorenc Stankovic erzielte 6 seiner 9 BL-Tore per Kopfball und 7 der 9 Treffer nach Standardsituationen. Mitspieler Manprit Sarkaria lieferte seinen 7. BL-Assist in dieser Saison ab – so viele gelangen dem 26-jährigen Wiener zuvor nur 2020/21.

RBS-Rechtsverteidiger Amar Dedić erzielte im 25. BL-Einsatz für die Roten Bullen nach bisher 4 Assists nun auch sein Premierentor. Für den RZ Pellets WAC traf der 20-jährige Bosnier, der prima die Lücke von Fan-Liebling Rasmus Kristensen rechts in der Vierer-Abwehrkette schloss, in der Vorsaison 2 Mal. Alle seine 3 BL-Tore erzielte der 5-fache Nationalspieler seines Landes in Heimspielen. Dedic war erstmals in einem BL-Spiel an 2 Toren direkt beteiligt.

"Joker" Karim Konaté erzielte das "Meister-Tor" zum 2:1-Sieg, sein 3. BL-Tor – erstmals traf der 19-jährige Ivorer, der im Frühjahr von Kooperationspartner FC Liefering kam und in der 2. Liga 14 Treffer sowie im Herbst in der Youth League stolze 6 Tore zu Buche stehen hat, in einem Heimspiel für die Salzburger.

Der FC Red Bull Salzburg holte den 10. BL-Meistertitel in Serie und baute damit den eigenen österreichischen Rekord aus.

LASK-Innenverteidiger Felix Luckeneder (li.), hier gegen den stets schwungvollen Marco Grüll, wieder ohne Gesichtsschutz und mit einer gewohnt soliden Leistung.

"Burgknaller" auf Toni Polsters Spuren - kuriose gelbe Karte für Jovičić

SK Rapid Wien – LASK 1:1 (1:0)

Vorweg zur Novum-Szene: Es gibt Spieler, die gelb während einer Partie oder gar nach Auswechslung noch auf der Bank oder dem Gang in die Kabine sehen. Bevor sie jedoch ins Spiel kommen bzw. beim Aufwärmen, hat eher Seltenheitswert. Doch dann dies: Branko Jovičić, Athletiker-Aggressive Leader, befand sich hinter dem SK Rapid-Gehäuse beim WarmUp, um sich dann zu einem verbalen Infight mit dem auf dem Spielfeld befindlichen Rapidler Thorsten Schick hinreißen zu lassen. Quittung: Gelbe Karte von Referee Alexander Harkam für Jovičić. Geschehen in der 64. Minute - zu diesem Zeitpunkt die erste für einen LASK-Spieler in einem intensiven, doch fairen Match. Die 8. für den 30-jährige Serben, der hernach mit der "legendären Rapid-Viertelstunde" eingewechselt wurde. Insgesamt gab es 3 Gelbe Karten für Gäste-Spieler.

Eine davon besonders bitter, denn nun hat es René Renner dann doch mit der 5. Gelben Karte erwischt. In der 3. Minute der Nachspielzeit! Da hatte der 29-jährige Welser wochenlang bzw. 6 Spiele in Serie wie ein "Rodeo-Reiter" im Sattel den "Abwurf" vermieden, um nun dann doch gesperrt zu werden. Im letzten Heimspiel am kommenden Sonntag gegen Austria Wien wird der "Ballbesitz-Kaiser" definitiv fehlen.

Positiv: Guido Burgstaller scorte in seinen letzten 9 BL-Heimspielen (plus ÖFB-Cup-Halbfinale vs. SV Ried gar 10 Pflicht-Partien). Das gelang zuvor nur Austria Wien-Legende Toni Polster (9), Vaclav Danek (Wacker Innsbruck, 15) und zuletzt Jonatan Soriano (RB Salzburg, 13). Der 34-jährige SK Rapid-Kapitän erzielte 20 BL-Tore in dieser Saison und ist nach 30 Runden der Führende der diesjährigen Torschützenliste. Er erzielte bereits jetzt mehr Tore als die Torschützenkönige der Vorsaison (je 19 von Karim Adeyemi und Giacomo Vrioni). Sein kongenialer Offensivpartner Marco Grüll lieferte (diesmal per Corner) seinen 14. BL-Assist – 12 davon in Heimspielen. Dennoch wurde Guido Burgstaller zur tragischen Figur...von der LASK-Hintermannschaft nie wirklich unter Kontrolle zu bringen, ließ der Torgarant den Matchball zum 2:0 aus und schoss einen Handelfmeter über das von LASK-Youngster Tobias Lawal prima gehütete Gehäuse.

Thomas Goiginger erzielte sein 4. BL-Tor in dieser Saison – die letzten zwei davon gegen den SK Rapid und das erste im Frühjahr. Der 30-jährige Außenspieler traf erstmals seit dem 25. Oktober 2020 als Joker (damals gegen den SKN St. Pölten).

Der ehemalige deutsche Bundesliga-Profi und Fußball-Trainer Falko Götz war einer der Scouts im Stadion und beobachtete für seinen derzeitigen Klub Bayer Leverkusen. Etwa Keito Nakamura vom LASK? Der 22-jährige Japaner wurde wie zuvor gegen den FC Red Bull Salzburg erneut vorzeitig ausgewechselt und hat seit 6 Spielen Ladehemmung, nachdem er mit 13 Saison-Toren und 7 Assists den Top-Scorerwert der Linzer hat.

Der SK Rapid traf gegen den LASK 14 BL-Spiele in Folge. Eine derartige Serie gelang den Hütteldorfern gegen die Linzer nie zuvor in der BL-Historie.

Die Veilchen "knicken" zum 7. Mal nach Führung ein

SK Austria Klagenfurt – FK Austria Wien 1:1 (0:0)

Im Meister-Playoff gelang den Kärntner Violetten in beiden Duellen mit den Wiener Violetten der Lucky-Punch, was der Pacult-Elf einen Zuwachs von gesamt 3 Punkten Last-Minute bescherte. 2:1 in Wien-Favoriten (durch Elfer von Doppeltorschütze Kosmas Gkezos), 1:1 nun dank Florian Jaritz. Während Austria Wien bereits zum 7. Mal im Meisterplayoff eine Führung "aus der Hand"gab, um dadurch Punkte "liegen zu lassen".

Aleksandar Jukic erzielte sein 3. BL-Tor in dieser Saison und traf immer nach der Halbzeitpause sowie nun erstmals seit dem 8. Spieltag.

Der eingewechselte Matthias Braunöder lieferte seinen 4. BL-Assist in dieser Saison ab – zuletzt bereitete der 21-jährige Eisenstädter in der 8. Runde ein Tor vor. Es war gesamt sein 8. BL-Assist, sein erster als Joker.

Florian Jaritz erzielte sein 1. BL-Tor in dieser Saison. Der 25-jährige Klagenfurter erzielte sein 1. BL-Tor in einem Heimspiel und als Joker, vergangene Saison traf der Außenakteur dreimal – immer auswärts und als Startelf-Spieler.

Klagenfurts Kapitän Thorsten Mahrer lieferte seinen 1. BL-Assist in dieser Saison ab und bereitete damit in jeder seiner letzten 4 BL-Saisonen mindestens ein Tor vor. Austria Wien-Routinier Reinhold Ranftl hatte 101 Ballaktionen – Höchstwert in diesem BL-Spiel.

Informations-Quelle: Bundesliga + Ligaportal

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty, Josef Parak, GEPA-ADMIRAL