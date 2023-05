Nach zehn Saisonen im schwarz-weißen Trikot wird Emanuel Schreiner den CASHPOINT SCR Altach im Sommer verlassen.

261 Einsätze, 214 Bundesligaspiele, 16 Treffer & 19 Assists – Emanuel Schreiner hat den SCR Altach im vergangenen Jahrzehnt mitgeprägt und war trotzdem nie einer, der sich selbst in den Vordergrund gestellt hat. Da seine Kinder im Sommer eingeschult werden, zieht es den Oberösterreicher nun aber zurück in die Heimat. Am Samstag wird sich Emanuel Schreiner bei seinem letzten Heimspiel von der CASHPOINT Arena verabschieden.

Aufstieg und 2x Europa als Highlights

Der 34-Jährige wechselte im Sommer 2013 von der SV Ried nach Altach und durfte gleich in seiner ersten Saison den Aufstieg in die Bundesliga feiern. Es folgte die Spielzeit als erfolgreichster Aufsteiger der Bundesligageschichte, samt erstmaligem Einzug in die Europa League-Qualifikation. Weitere Highlights waren der Winterkönig in der Saison 2016/17 sowie die zweite Europacup-Teilnahme unserer Vereinsgeschichte.



Neben Jan Zwischenbrugger ist Emanuel Schreiner der einzige Akteur, der bislang die Marke von 200 Bundesligaspielen im SCRA-Trikot knacken konnte. Wir bedanken uns bei Emanuel für seinen jahrelangen Einsatz & wünschen ihm alles erdenkliche Gute auf seinem weiteren Lebensweg.

Verabschiedung vor dem Derby

Die offizielle Verabschiedung von Emanuel Schreiner findet am Samstag vor dem Anpfiff der Heimpartie gegen Austria Lustenau statt.