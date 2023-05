Im Rahmen des 35-Jahre Jubiläums der Spielervertretung in Österreich sprechen Experten am 24. Mai beim spusu-VdF-Talk über das derzeit heißeste Thema im heimischen Fußball: den Video Assistent Referee, kurz VAR genannt. Ligaportal.at - Österreichs größte Fußballplattform - überträgt den Stream live aus der Admiral Prater Arena in Wien:

Live-Stream ab 18:30 Uhr

→ Zum Live-Stream

Kaum ein Spiel geht in der heimischen ADMIRAL Bundesliga über die Bühne, bei dem nicht eine oder mehrere Schiedsrichter-Entscheidungen für ausreichend Gesprächsstoff während und nach dem Spiel sorgen. Im Juli 2021 eingeführt, ist der VAR nun seit rund zwei Jahren im Einsatz. Sorgt er für mehr Gerechtigkeit im Spiel oder doch eher für Verwirrung? Diese und ähnliche Fragen werden beim spusu-VdF-Talk besprochen.

Es diskutieren:

Alexander Schlager, Torhüter LASK und ÖFB-Nationalteam

Sebastian Gishamer, FIFA Schiedsrichter

David Reisenauer, Vorstand Spielbetrieb Österreichische Fußball-Bundesliga

Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport SK Sturm Graz

Moderation: Michael Fiala, Herausgeber sportsbusiness.at

spusu-VdF-Talk

24. Mai 2023, 18:30 Uhr

ADMIRAL Arena Prater

Perspektivstraße 141, 1020 Wien