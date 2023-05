Am Sonntag sitzt er seine 5. Gelbe Karte ab im letzten Heimspiel der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/23 des LASK gegen Austria Wien (ab 17 Uhr im Ligaportal-Liveticker), zuvor verlängerte er noch seinen Vertrag bis 2026: René Renner alias der Dauer(b)renner. Der 29-jährige Linksverteidiger, der seit 2019 beim Tabellendritten spielt, absolvierte in dieser Saison mit 2949 Spielminuten die meiste Einsatzzeit des gesamten LASK-Kaders. Außerdem taucht der gebürtige Welser Woche für Woche bei der Spielstatistik mit dem Höchstwert an Ballaktionen auf.

"Einer der besten Linksverteidiger der Liga"

Während sich die laufende Saison noch auf der Zielgeraden befindet, treibt der LASK bereits die Kaderplanung der kommenden Spielzeit voran: Linksverteidiger René Renner, dessen bisheriger Vertrag im Sommer 2024 ausgelaufen wäre, verlängert bei den Linzern vorzeitig bis 2026. Der 29-Jährige ist unangefochtener Stammspieler bei den Schwarz-Weißen und spulte in dieser Saison bislang 2949 Minuten ab – Höchstwert beim LASK.

Der gebürtige Welser wechselte im Sommer 2019 vom SV Mattersburg zum LASK und kam seither ganze 162 Mal für die Schwarz-Weißen zum Einsatz. Seine bisherige Bilanz bei den Athletikern kann sich sehen lassen: Zu Buche stehen die zweimalige Qualifikation für die Europa League (2019/20 & 2020/21), der Sprung ins Achtelfinale der Europa League (2019/20) und der Conference League (2021/22) sowie eine Finalteilnahme im ÖFB-Cup (2020/21).

Diese Erfolgsgeschichte geht nun in die Verlängerung, der Linksverteidiger unterzeichnet einen Dreijahresvertrag bei den Linzern: „Ich habe beim LASK schon viel erlebt, von den unvergesslichen Top-Spielen im Europacup bis hin zur schwierigen Vorsaison. In diesem Jahr haben wir uns als Team wieder nach oben gekämpft und mit dem dritten Platz eine Topplatzierung erreicht. Es macht extrem viel Spaß, Teil dieser Mannschaft zu sein, daher fiel mir die Entscheidung zur Verlängerung sehr leicht“, sagt René Renner.

„René hat eine unglaublich konstante Saison gespielt und ist einer der besten Linksverteidiger der Liga. Er hat Runde um Runde bewiesen, wie wichtig er für uns ist. Daher freut es mich, dass er uns auch in den nächsten drei Jahren erhalten bleibt und uns weiter viel Freude bereiten wird“, zeigt sich auch Geschäftsführer Sport Radovan Vujanovic glücklich über die Verlängerung.

