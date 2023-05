Nach der Entscheidung vor einigen Wochen von Alexander Schlager nach 6 Jahren beim LASK eine neue Herausforderung anzugehen und den Vertrag bei den Linzern nicht zu verlängern, wurde der 27-jährige, gebürtige Salzburger ab diesem Sommer als Neuzugang beim FC Red Bull Salzburg gehandelt. Laut Sky-Informationen ist es nun fix, dass der ÖFB-Teamtorhüter vom Tabellendritten aus der oberösterreichischen Landeshauptstadt ablösefrei in die Mozartstadt zu den Roten Bullen wechselt.

Hier im vergangenen Herbst noch Gegner, bald Mannschaftskollegen: Keeper Alexander Schlager und FC Red Bull Salzburg-Innenverteidiger Strahinja Pavlović.

Back to the roots

Der siebenfache ÖFB-Teamspieler absolvierte in 6 Jahren 213 Pflichtspiele für den LASK, dabei auch 16 Spiele in der Europa League sowie 7 in der Conference League.

Für Alexander Schlager bedeutet der Wechsel zum FC Red Bull Salzburg eine Rückkehr zu den Anfängen seiner Karriere. Der 1,84 Meter große Goalie durchlief die Red-Bull-Akademie von der U15 bis zur U18, unterschrieb danach beim FC Liefering, der ADMIRAL 2. Ligist ist bekanntlich Kooperationspartner vom FC Red Bull Salzburg.

Nach Leihen zu RB Leipzig (U19), SV Grödig sowie dem Floridsdorfer AC, kam Schlager im Sommer 2017 nach Oberösterreich zum LASK, der gerade in die Bundesliga aufgestiegen war.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL