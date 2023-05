Jetzt ist es amtlich, nachdem es die "Spatzen" schon seit Wochen über den Dächern der Mozartstadt Salzburg und der Stahlstadt Linz gepfiffen haben: Der FC Red Bull Salzburg vermeldet die Rückkehr von ÖFB-Team-Torhüter Alexander Schlager, der nach 6 Jahren beim LASK in seine Geburtstadt und zu den Roten Bullen zurückkehren wird. Der 27-jährige Salzburger verstärkt ab Sommer die Torhüterriege beim Serienmeister. Der "verlorene Sohn" kehrt also zurück...

"Alex kehrt zu den Anfängen seiner Karriere zurück und kommt wieder nach Hause"

Mit Alexander Schlager hat der FC Red Bull Salzburg für die kommende Saison einen neuen Torhüter verpflichtet. Der 27-jährige Salzburger kommt ablösefrei vom LASK und unterschreibt bei den Roten Bullen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

Der 1,84 Meter große Goalie, der in 6 Jahren gesamt 213 Pflichtpartien (davon 161 in der ADMIRAL Bundesliga) für den LASK absolvierte, hat sein Tormannhandwerk einst in Salzburg gelernt, wo der "Sunnyboy" alle Jahrgänge der Red Bull Fußball Akademie (mit 3 Meistertiteln) durchlaufen hat.

Danach führte ihn seine Karriere über den FC Liefering, die U19 von RB Leipzig, den SV Grödig und den Floridsdorfer AC zum LASK. Zudem war der Salzburger 7 Mal für die österreichische A-Nationalmannschaft im Einsatz.

Sportdirektor Christoph Freund: „Wir freuen uns über die Entscheidung von Alex und seinen Wechsel zu uns, womit er ja zu den Anfängen seiner Karriere zurückkehrt und wieder nach Hause kommt. Mit ihm haben wir einen starken und routinierten Torhüter im Kader, der nicht nur am Spielfeld, sondern auch in der Kabine eine wichtige Rolle übernehmen soll. Wir schätzen seine Qualitäten als Goalie sowie auch als Mensch und Führungsspieler.“

Ab der neuen Saison 2023/24 keine Gegner mehr: Torhüter Alexander Schlager und RB Salzburg-Innenverteidiger Strahinja Pavlović.

„Hatte damals bereits das Ziel, als Profi beim FC Red Bull Salzburg zu spielen"

Alexander Schlager: „Es ist ein irrsinnig schönes Gefühl für mich, nach Salzburg zurückzukehren. Ich war ja schon meine ganze Jugend hier und hatte damals bereits das Ziel, als Profi beim FC Red Bull Salzburg zu spielen. Nachdem es diese Möglichkeit damals nicht gegeben hat, bin ich einen anderen Weg gegangen. Jetzt bin ich stolz, dass ich Teil davon sein darf, und es freut mich extrem, wieder zurückzukommen und auf allerhöchstem Niveau Fußball spielen zu können.“

Die Tinte ist trocken 🖋️ pic.twitter.com/Ob5ZCkEYce — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) May 30, 2023

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL