Mit dem Einzug in die Meistergruppe hatte die Austria Klagenfurt den Klassenerhalt und damit das Ticket für die Saison 2023/24 in der ADMIRAL Bundesliga bereits gelöst. Während sich das Team auf das letzte Match am Samstag, 3. Juni (17 Uhr, Ligaportal-Liveticker), gegen den SK Rapid Wien vorbereitet, wird parallel dazu am Kader für die kommende Serie gearbeitet. Die Kärntner Violetten setzen dabei weiter auf Kosmas Gkezos. Der Vertrag mit dem 30-jährigen Griechen und Defensivallrounder wurde bis zum 30. Juni 2025 verlängert.

"Hat sich zu einem Führungsspieler der Mannschaft entwickelt"

Austria-Präsident Herbert Matschek: „Wir freuen uns sehr, den bisher so erfolgreichen Weg gemeinsam fortzusetzen. Kosmas Gkezos hat einen großen Anteil am sportlichen Aufschwung der vergangenen Jahre und sich zu einem Führungsspieler der Mannschaft entwickelt. Er ist nicht nur am Platz aufgrund seiner Qualität und Vielseitigkeit, sondern auch in der Kabine sehr wertvoll und eine Integrationsfigur für unseren Verein."

Im Februar 2019 war der griechische Defensiv-Allrounder (im Foto oben rechts) vom schwedischen Drittliga-Klub Akropolis IF nach Waidmannsdorf gewechselt. Damit ist Kosmas Gkezos nach Florian Jaritz und Maximiliano Moreira auf Rang 3 der dienstältesten Profis im aktuellen Aufgebot. Für die Austria absolvierte Gkezos bisher 124 Pflichtspiele, in denen er 15 Tore sowie fünf Assists verbuchen konnte.

"Jetzt nehmen wir die nächsten Ziele ins Visier“

„Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir uns auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit einigen konnten und mir der Verein weiter das Vertrauen schenkt. Klagenfurt ist zu meiner 2. Heimat geworden, ich fühle mich in der Stadt, im Verein und der Mannschaft extrem wohl. Wir haben zusammen schon einiges erreicht, darauf bin ich sehr stolz. Jetzt nehmen wir die nächsten Ziele ins Visier“, blickt Kosmas Gkezos voraus.

In der laufenden Serie befanden sich die Waidmannsdorfer bis zur vorletzten Runde aussichtsreich im Rennen um die Qualifikation für die UEFA Conference League, der Traum platzte aber am vergangenen Sonntag mit der Niederlage bei Meister FC Red Bull Salzburg (2:3) nach 2:0-Führung. Nun werden die Kärntner Violetten in der kommenden Saison einen neuen Anlauf nehmen und werden alles dafür geben, um erneut eine positive Rolle zu spielen.

„Ich denke, dass wir erneut eine bemerkenswerte Saison hingelegt haben. Das hatte uns vorher kaum jemand zugetraut, aber wir glauben an unsere Qualität und darüber hinaus zeichnet unsere Mannschaft ein besonders starker Zusammenhalt aus. Das wollen wir auch im abschließenden Spiel gegen Rapid noch einmal unter Beweis stellen und uns mit einer guten Leistung in den Sommer verabschieden“, betont Gkezos.

Ehrung von Austria-Frauenteam für Titelgewinn

Tickets für das Duell mit den Hütteldorfern, die sich ihrerseits im Zielsprint ein Fernduell mit Austria Wien um den 4. Rang liefern, sind Mitwoch bis Freitag von 9 bis 17 Uhr in der SKA-Geschäftssstelle sowie rund um die Uhr im Online-Shop erhältlich. Zudem werden am Spieltag auch die Tageskassen geöffnet sein. Im Rahmen der Partie wird das Frauen-Team für den Titelgewinn in der Kärntner Liga geehrt.

Fotocredit: RiPU