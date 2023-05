Was bereits seit Wochen spekuliert und von deutschen Medien vermeldet wurde - Ligaportal berichtete ebenfalls darüber - ist nun offiziell: Geschäftsführer Matthias Imhof verlässt den ADMIRAL Bundesliga-Sechsten SK Austria Klagenfurt mit dem Ende dieser Saison 2022/23 und wechselt als Sportdirektor zum deutschen Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen.

Matthias Imhof hier im Small-Talk mit Ligaportal-2. Liga-Experte Manni Bender, dem ehemaligen Trainer von Austria Klagenfurt.

"Wünsche mir, dass Austria künftig in Klagenfurt und Region größeren Zuspruch erfährt als zuletzt"

Der 55-jährige Deutsche begann seine Tätigkeit für die Kärntner Violetten im Frühjahr 2019 nach dem Einstieg der SEH Sports & Entertainment Holding zunächst als sportlicher Berater des Gesellschafters. Dann wechselte Matthias Imhof fest in den Verein, war als Sportdirektor und zuletzt als Geschäftsführer maßgeblich am Aufschwung beteiligt. Nun kehrt er nach Deutschland zurück und schließt sich dem Klub aus der Kurpfalz an.

Matthias Imhof: „Ich hatte eine tolle Zeit in Waidmannsdorf und die Austria wird immer einen Platz in meinem Herzen behalten. Ich bleibe dem Verein verbunden und bin davon überzeugt, dass er weiterhin so eine gute Rolle in der Bundesliga spielen wird, wie es bisher der Fall war. Trainer Peter Pacult und der Mannschaft drücke ich für die Zukunft fest die Daumen und ich würde mir sehr wünschen, dass die Austria künftig in Klagenfurt und der Region wieder größeren Zuspruch erfährt als zuletzt."

Der bisherige Geschäftsführer der Violetten wird im Rahmen der letzten Partie des laufenden Spieljahres in der ADMIRAL Bundesliga am Samstag (17 Uhr, Ligaportal-Liveticker) in der 28 BLACK Arena gegen Rekordmeister Rapid Wien offiziell verabschiedet. In Sandhausen tritt der frühere Profi mit dem Auftrag an, den Verein zurück in die 2. Liga zu führen. Als Sportdirektor ist er für die Kaderplanung- und -zusammenstellung, die Führung des Trainer- und Funktionsteams sowie die Ausrichtung des Nachwuchs- und Scoutingbereichs zuständig.

"Er hat großen Anteil daran, dass sich die Austria so positiv entwickelt hat"

„Wir danken Matthias Imhof für seine Arbeit in den zurückliegenden 4 Jahren. Er hat großen Anteil daran, dass sich die Austria so positiv entwickelt hat. Was seine Nachfolge betrifft, befinden wir uns in sehr aussichtsreichen Gesprächen und sind zuversichtlich, bald unsere Wunschlösung für die Position vorstellen zu können“, sagt Peer Jaekel, Head of Football der SEH Sports & Entertainment Holding, Hauptgesellschafter der Austria Klagenfurt.

Fotocredit: IMAGO