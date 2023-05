Es ist für für mind. 1 Jahr, vlt. auch länger, das letzte Spiel in der ADMIRAL Bundesliga für die SV Guntamatic Ried am kommenden Freitag, wenn die Innviertler in der 32. Runde der Saison 2022/23 den WAC empfangen (19.30 Uhr, Ligaportal-Liveticker). Für die Kärntner, Tabellenführer der Qualigruppe, geht es 3 Tage später am Montag weiter mit dem Bundesliga-Conference League-Playoff-Halbfinale (Gegner Austria Lustenau o.TSV Hartberg) weiter. Während sich die Rieder schon mal im Hinblick auf die kommende ADMIRAL 2. Liga-Saison an Freitagspiele gewöhnen können, sich jedoch mit Würde aus dem Oberhaus verabschieden wollen.

"...mehr können wir leider nicht mehr tun“

Die SV Guntamatic Ried verlor in der vergangenen Runde auswärts beim TSV Hartberg mit 0:2 und ist mit 14 Punkten Sechster der Quali-Gruppe. Der 3. Abstieg nach 2003 und 2017 ist damit für die Innviertler eine Runde vor Saisonende besiegelt. Dementsprechend ist die Gemütsverfassung bei den Wikingern.

SVR-Innenverteidiger Markus Lackner: „Es war nach dem Hartberg-Spiel natürlich für alle eine sehr schwierige Situation. Der Saisonverlauf war für die ganze Mannschaft enttäuschend. Es ist nicht möglich, so etwas gleich nach dem Spiel aufzuarbeiten, weil die Enttäuschung riesengroß war. Wir haben uns dann aber zusammengesetzt und wollen das letzte Saisonspiel jetzt ordentlich bestreiten. Mehr können wir leider nicht mehr tun.“

SV Ried vs. WAC ist ein Duell der Gegensätze: Letzter vs. Erster der Qualigruppe. Der WAC siegte in der vergangenen Runde zuhause gegen die WSG Tirol mit 2:0 und führt mit 28 Punkten die Qualifikationsgruppe an. Da es für das Team von Cheftrainer Manfred Schmid, der im März den erfolg- und glücklosen Robin Dutt ablöste und im Herbst noch das Zepter bei Austria Wien schwang, bereits am Montag mit dem BL-Europacup-Playoff-Halbfinalspiel gegen Austria Lustenau oder den TSV Hartberg weitergeht, wird bei den Lavanttalern womöglich der ein und andere Spieler beim Match in Ried geschont.

"Unsere Pflicht, dass wir noch einmal 100% geben“

Losgelöst davon meint Markus Lackner: „Wir sind es allen schuldig, die es mit uns halten, dass wir uns im letzten Spiel mit Würde verabschieden und eine gute Leistung zeigen. Wir wollen einen Sieg feiern. Das kann zwar die Saison nicht mehr retten, aber es ist unsere Pflicht, dass wir noch einmal 100% geben.“

SVR-Cheftrainer Maximilian Senft ergänzt: „Wir wollen das Spiel gegen den WAC mit Würde bestreiten und uns mit Charakter von den Fans verabschieden."

Im Hinspiel der Quali-Gruppe, der 23. Runde, gewann der WAC zuhause gegen die SV Ried mit 1:0. Den Treffer erzielte der deutsche U21-Nationalspieler Maurice Malone in der 75. Minute.

In der Bundesliga gab es bisher 27 Duelle zwischen beiden Klubs. Die Bilanz ist ziemlich ausgeglichen: 9 Mal siegte die SV Ried, 10 Mal der WAC, bei 8 Remis. Gesamt-Tordifferenz: 33:32 für die Kärntner.

Fotocredit: Harry Dostal/www.sport-bilder.at