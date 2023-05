Der TSV Egger Glas Hartberg vermeldet, dass der nach 31 Runden Tabellen-9. der ADMIRAL Bundesliga die Kaufoption bei Offensivspieler Dominik Prokop gezogen hat und den Wiener fix von HNK Gorica verpflichtet. Der 25-Jährige unterschreibt in Hartberg einen 3-Jahresvertrag bis Sommer 2026. Am Freitag gastieren die Schopp-Schützlinge zum letzten Spiel im Unteren Playoff bei Austria Lustenau - ab 19:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker - und würden bei einem Sieg ins Bundesliga-Conference League-Playoff-Halbfinale (Montag) gegen den RZ Pellets WAC kommen.

Überzeugte im Frühjahr beim TSV Hartberg: Der Ex-Austria Wien-Akteur Dominik Prokop (r.), hier im März im Duell mit Florian Rieder von Austria Klagenfurt.

"Dominik war bereits im Frühjahr eine große Bereicherung für den TSV Hartberg"

Dominik Prokop wechselte im Februar 2023 nach Hartberg, absolvierte 11 Spiele für den TSV und erzielte dabei vier Treffer.

Dominik Prokop: "Ich bin sehr froh in Hartberg zu bleiben. Ich habe mich von Tag eins an hier sehr wohl gefühlt und werde alles daran setzen, meinen Teil dazu beitragen, damit wir nächstes Jahr richtig angreifen."

TSV-Cheftrainer Markus Schopp: "Dominik war bereits im Frühjahr eine große Bereicherung für den TSV Hartberg. Es freut mich sehr, dass sich Dominik entschieden hat, den eingeschlagenen Weg des TSV weiter mitzugestalten und Teil dieser Geschichte sein will."

Erich Korherr: "Wir sind sehr froh darüber, Dominik noch länger in Hartberg zu sehen. Er passt perfekt in die Mannschaft und hat uns sowohl sportlich als auch menschlich in den letzten vier Monaten überzeugt. Diese Fixverpflichtung hatte für uns hohe Priorität, da er aus unserem Offensivspiel nicht mehr wegzudenken ist."

