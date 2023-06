Der FC Red Bull Salzburg ist seit 15 Bundesliga-Spielen gegen Austria Wien ungeschlagen (13 Siege, 2 Unentschieden).

Der Serienmeister ist seit der 2. Runde (1:2 gegen Sturm) in der ADMIRAL Bundesliga ohne Niederlage (22 Siege, 7 Remis).

Die Roten Bullen verloren nur eines der ersten 31 Bundesliga-Spiele – erstmals seit Gründung der Bundesliga (so wie Sturm Graz 1997/98).

Der FC Red Bull Salzburg blieb als einziges Team in dieser Saison in der Meistergruppe ungeschlagen (6 Siege, 3 Unentschieden) und kassierte in diesen Spielen die geteilt wenigsten Gegentore (8 – wie der LASK).

Die Mannschaft von Matthias Jaissle feierte 13 Auswärtssiege in dieser Spielzeit – erstmals so viele innerhalb einer Saison und kein Team in der BL-Historie in einer gesamten Saison mehr (Austria Wien 1985/86 und 2012/13 sowie der LASK 2019/20 je 13).