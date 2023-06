Das letzte Spiel der Saison führt den LASK zum SK Sturm Graz, wo die Linzer am Samstag, den 3. Juni (17 Uhr, live im LIGAPORTAL-LIVETICKER) gastieren. Zum Abschluss einer Saison, die für den LASK mit der fünften Top-Drei-Platzierung seit dem Double-Gewinn 1965 enden wird, kommt es am letzten Spieltag zum Prestigeduell zwischen dem bereits jetzt feststehenden Endtabellenzweiten und -dritten.

Bevor es für die Linzer Athletiker in die wohlverdiente Sommerpause geht, tritt der LASK am Samstag die letzte Auswärtsreise der Saison an, es geht nach Graz. Dort wartet mit dem SK Sturm der Tabellenzweite, beide Teams haben ihren Endrang (2 bzw. 3) bereits sicher. So wird die Partie am Samstag zum Prestigeduell. Die bisherigen Aufeinandertreffen resultierten stets in intensiven, engen Spielen – zwei Mal siegte der LASK, einmal gab’s ein 1:1-Remis und einmal durfte Sturm jubeln (Cup-Halbfinale). Das Hinspiel in der Meistergruppe endete im April mit einem 2:1-Heimsieg für die Linzer, die einen zwischenzeitlichen Rückstand dank starker Moral in den Schlussminuten noch drehen konnten.

Schon vor dem Ankick kann sich der LASK über eine sehr erfolgreiche Saison freuen: Der dritte Endrang ist gleichbedeutend mit der fünften Top-Drei-Platzierung seit dem Double-Gewinn 1965 (1979/80, 1983/84, 1984/85, 2018/19, 2022/23). Zudem spielten die Linzer einen äußerst souveränen Finaldurchgang: 16 Punkte holte der LASK in den bisherigen neun Runden, mit einem Punktgewinn am Samstag könnte das bisherige Top-Ergebnis der Linzer in der Meistergruppe (17 Pkt., 2018/19) egalisiert werden.

Cheftrainer Didi Kühbauer zum Spiel:

„In der Tabelle kann sich nichts mehr verändern, nichtsdestotrotz wollen wir auch am Samstag noch ein gutes Spiel abliefern. Die Luft kann in solchen Partien manchmal schon etwas draußen sein. Es treffen aber definitiv zwei sehr gute Teams aufeinander, daher kann es durchaus wieder intensiv werden.“

Foto: Harald Dostal, www-sport-bilder.at