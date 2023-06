Kaum ist die Saison 2022/23 in der ADMIRAL Bundesliga für den TSV Egger-Glas Hartberg beendet und mit dem Gastspiel bei Austria Lustenau der letzte Abpfiff ertönt, herrscht Bewegung in punkto Personalien beim Tabellenzehnten. Nach gleich 7 Abgängen - wir berichteten - vermelden die Ost-Steirer am Samstagabend die fixe Verpflichtung von Stürmer Ruben Providence.

"Mit Ruben Providence den eingeschlagenen Weg fortsetzen"

Der TSV Hartberg zog beim französischen Offensivspieler die Kaufoption! Der 21-Jährige Ruben Providence wird fix von der AS Roma verpflichtet. Providence wechselte Ende August 2022 nach Hartberg, absolvierte 21 Spiele für den TSV, war sechsmal als Torschütze erfolgreich und steuerte vier Assists bei.

Die Hartberger in ihrer Klubaussendung: "Der TSV freut sich sehr, mit Ruben Providence, den eingeschlagenen Weg fortsetzen zu können und wir hoffen, der offensive Kreativspieler wird uns noch viel Freude bereiten."

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL