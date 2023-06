Die 192 Spiele sind in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/2023 gespielt und 9 Klubs sind bereits im Urlaubs-Modus. Übrig bleiben drei Teams, für die es nun zur Zugabe kommt, um die Chance zu nutzen, über den "2. Bildungsweg" in den Europacup zu kommen. Für Qualigruppen-Sieger RZ Pellets WAC sowie den Zweiten im Unteren Playoff, Aufsteiger SC Austria Lustenau, geht es am morgigen Montagabend los. Der Sieger trifft Do./So. auf den Fünften der Meistergruppe, FK Austria Wien. Alle Spiele selbstverständlich im Ligaportal-Liveticker. Nachfolgend Infos zu den drei abschließenden Spielen der Saison im Oberhaus.

Zwischen WAC und Austria Lustenau siegte bisher noch nie Heimteam

Aufgrund der Ergebnisse der 32. Runde in der ADMIRAL Bundesliga sehen die Termine und das Heimspielrecht im Europacup-Play-off wie folgt aus:

Europacup-Play-off – Halbfinale

Mo., 05.06.2023 – 19:00 Uhr – RZ Pellets WAC – SC Austria Lustenau

Europacup-Play-off – Finale

Do., 08.06.2023; 17:00 Uhr – Hinspiel: Sieger Halbfinale – FK Austria Wien

So., 11.06.2023; 17:00 Uhr – Rückspiel: FK Austria Wien – Sieger Halbfinale

Vorschau auf das Halbfinale im Europacup-Play-off

RZ Pellets WAC – SC Austria Lustenau; Montag, 5. Juni 2023; 19 Uhr; Lavanttal-Arena Wolfsberg, Schiedsrichter: Christopher Jäger

Der RZ Pellets WAC und SC Austria Lustenau treffen zum 5. Mal in einem BL-Spiel aufeinander – das Heimteam gewann nie (3 Auswärtssiege, 1 Remis). Die Wolfsberger gewannen beide Partien im Reichshofstadion mit jeweils 1:3, verloren allerdings am 12. März in Runde 21 daheim mit 0:1 (Gold-Torschütze für die Vorarlberger: Hugonet). Im letzten Aufeinandertreffena am 13. Mai gab es in der Lavanttal-Arena ein 2:2, das bereits zur Halbzeit feststand.

In drei der vier Saisonen seit der Ligareform gewann in der ADMIRAL Bundesliga das Heimteam das Playoff-Halbfinale (2018/19 SK Rapid vs. SV Mattersburg, 2019/20 FK Austria Wien gegen SCR Altach und 2021/22 die WSG Tirol gegen den LASK) – nur 2020/21 setzte sich der FK Austria Wien auswärts gegen den TSV Egger Glas Hartberg durch (3-0).

Der RZ Pellets WAC ist in der ADMIRAL Bundesliga seit 8 Spielen ungeschlagen (5S 3U) – wie zuletzt im Herbst 2019 (damals sogar 10 Spiele unter Gerhard Struber). Der WAC gewann erstmals unter Manfred Schmid 3 BL-Spiele in Folge. Mehr als 3 Siege am Stück gelangen den Lavanttalern in dieser BL-Saison nie – zuletzt gelang das im Herbst 2021 (damals 5 am Stück).

Der SC Austria Lustenau gewann 11 der 32 Spiele in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga und damit als erster Aufsteiger seit der Ligareform so viele innerhalb einer Saison (zuvor der TSV Egger Glas Hartberg 2018/19 mit 10 Siegen). So viele Siege holte Lustenau in einer BL-Saison nie zuvor – Bestwert waren sechs Siege in der Saison 1997/98.

Der RZ Pellets WAC kassierte in den Heimspielen der Qualifikationsgruppe nur vier Gegentore – so wenige wie kein anderes Team. Der SC Austria Lustenau erzielte in den Auswärtsspielen der Qualifikationsgruppe 10 Tore – so viele wie kein anderes Team. Es duellieren sich also im Halbfinale die beste Heimdefensive gegen die beste Auswärtsoffensive der diesjährigen Qualifikationsgruppe der ADMIRAL Bundesliga.

Hier findest du alle Infos zum Spiel am Montag 💪🏻🔥

👉🏻https://t.co/vZkxkKv1gF — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) June 2, 2023

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL