Da sind die Grün-Weißen aus Hütteldorf am Samstag nochmal mit einem "blauen Auge" davon gekommen. Verloren eigens sang- und klanglos mit 1:2 bei Austria Klagenfurt und zitterten sich zur Verteidigung von Rang 4. "Verlieren und Fliegen" - statt Nachsitzen nun Urlaub. Zu verdanken hat es der SK Rapid einem im deutschen Dinslaken geborenen Schweizer Nati-Akteur: Philipp Köhn. Der "Torhüter der Saison" verhinderte per heroischem Reflex gegen Landsmann Tabakovic Last-Second eine Niederlage und somit den Sprung von Austria Wien vor Rapid. Alles Weitere per Nachlese Teil 2 = Meistergruppe. Teil 1 = Qualigruppe HIER.

"Teufelskerl" Philipp Köhn, der beim Meister noch Vertrag bis Juni 2025 hat und auch - wettbewerbsübergreifend - in seiner letzten, 42. Pflicht-Partie in dieser Saison bewies, warum ihn eine Fachjury zum "Torhüter der Saison" kürte. Der 25-jährige Schweizer Schlussmann des FC Red Bull Salzburg leistete mit seiner Prachtparade Lastminute Schützenhilfe für den SK Rapid und hatte nach dem Reflex gegen seinen Landsmann Haris Tabakovic beim anschließenden Abpraller-Kopfball von Nikola Dovedan das "Glück des Tüchtigen".

Rote Bullen wankten, doch fielen nicht und lieferten neuen Rekord!

FK Austria Wien – FC Red Bull Salzburg 1:1 (0:1)

Salzburg-Stürmer Sékou Koïta verwandelte jeden seiner 4. BL-Elfmeter und hatte in dieser Saison 10 direkte Torbeteiligungen (6 Tore, 4 Assists) – mehr waren es nur 2020/21 (18). Allerdings wurde der 22-jährige Malier in der abgelaufenen Saison auch durch Sprunggelenk- und Oberschenkel-Verletzungen zurückgeworfen.

Der FC Red Bull Salzburg kassierte in dieser BL-Saison nur 1 Niederlage (in Rd. 2 mit 1:2 bei Vizemeister SK Sturm Graz) – als 1. Team in der BL-Historie so wenige in einer gesamten Saison mit mehr als 30 Spielen.

FAK-Sommer-Neuzugang Andreas Gruber erzielte sein 8. BL-Tor in dieser Saison – so viele gelangen dem 26-jährigen Tiroler und Ex-LASKler zuvor nur 2019/20 für den SV Mattersburg (12).

Haris Tabakovic war im Jahr 2023 an 17 BL-Toren direkt beteiligt (15 Tore, 2 Assists) – Höchstwert. Matthias Braunöder stand seit langem mal wieder in der Startelf der Wiener Violetten und gewann die meisten Zweikämpfe im Match mit dem Meister aus der Mozartstadt.

Ausgepowert! Nach wettbewerbsübergreifend 41 Pflichtpartien in dieser Saison heißt es für SK Sturm-Abwehrchef Gregory Wüthrich erst mal "Hinsetzen" und urlauben. Der 28-jährige Schweizer, dessen Vater aus Ghana stammt, holte mit den Steirern nach 3 Schweizer Meistertiteln (Young Boys Bern) in dieser Saison auch seinen ersten: den ÖFB-Cup-Sieg.

SK Sturm rückte näher ran an Roten Bullen

SK Puntigamer Sturm Graz – LASK 2:0 (2:0)

Das 1. Heimspiel der Saison in Runde 2 gewann der SK Sturm Graz mit 2:1 gegen den FC Red Bull Salzburg und fügte dem Serienmeister - wer hätte das damals gedacht... - die einzige Saison-Niederlage zu. Und so schließt sich der "Saison-Kreis"...auch das letzte Heimspiel in Runde 32 gewannen die Grazer! Gegen den Dritten und auswärtsstarken LASK, um den Linzern damit die 2. BL-Auswärts-Niederlage (die erste in 2023) in dieser Spielzeit zuzufügen.

Und: Sich zugleich für die 0:1-Heimniederlage am 20. August in der Merkur Arena in Graz-Liebenau zu revanchieren. Damals erzielte der 22-jährige Japaner Keito Nakamura, der diesmal erst nach einer Spielstunde eingewechselt wurde, das "Goldtor".

Das Führungstor für Sturm erzielte über 9 Monate später Jusuf Gazibegovic per direktem Freistoß. Das 3. BL-Tor für den in Salzburg geborenen Bosnier – 2 davon per direktem Freistoß und beide gegen OÖ-Klubs (LASK und SV Ried). Erstmals traf der Rechtsverteidiger nicht in der Nachspielzeit.

Alexander Prass erzielte sein 3. BL-Tor, ein technisch hochwertiges aus der "Fußball-Feinkostabteilung" obendrein – zwei davon im diesjährigen Meister-Playoff und gegen den LASK. ÖFB-Cupsieg-Matchwinner Manprit Sarkaria lieferte erstmals in drei aufeinanderfolgenden Einsätzen für Sturm Graz einen BL-Assist ab – das gelang dem 26-jährigen Wiener zuvor nur für den FK Austria Wien im Herbst 2019.

René Renner kehrte nach seiner abgesessen Sperre (5. GK) wieder zurück und war mal wieder "Ballkontakt-Kaiser": 112 Aktionen mit der Kugel waren Höchstwert in diesem Match. Athletiker-Mitspieler und Ex-Sturm-Akteur Sascha Horvath gewann die meisten Zweikämpfe (15).

Der SK Sturm Graz beendet die Saison wie im Vorjahr als Vizemeister, doch hat den Abstand auf Serienmeister Salzburg in mehrfacher Hinsicht reduziert und schnappte den erfolgs- und Double-verwöhnten Roten Bullen immerhin auch den ÖFB-Cup-Pokal weg.

Zum Vergleich, heuer: RBS = 49 Punkte, Sturm 42 Punkte, somit 7 Punkte Rückstand. Vorjahr: RBS = 52, SK Sturm = 37, somit 15 Zähler Rückstand. 2020/2021: RBS = 51; SK Sturm (3. Platz) = 36, somit ebenfalls 15.

Nach dem mitreißenden, begeisternen Match vor einer Woche im Duell der Kultklubs SK Rapid vs. SK Sturm (3:2), als die Hütteldorfer dank eindrucksvoller Aufholjagd nach 0:2-Rückstand die Wende schafften, waren die "Grün-Weißen" diesmal nicht wieder zu erkennen und kamen gegen die Kärntner Violetten und auch im Fernduell um Rang 4 mit den Wiener Violetten mit dem "blauen Auge" davon. Verhaltener Jubel allenthalbe im Gäste-Lager nach der 1:2-Niederlage in Klagenfurt, auch bei Ferdy Druijf, dem der zwischenzeitliche 1:1-Ausgleich gelang und der gegen die Pacult-Elf besonders gern "einnetzt".

SK Rapid verteidigt "stolpernd" Rang 4

SK Austria Klagenfurt – SK Rapid Wien 2:1 (0:0)

Der SK Rapid stolperte ins UEFA-Conference League-Playoff und verteidigte mit viel Glück Rang 4. Die letzten Sekunden verfolgten Kapitän Guido Burgstaller, dem die Torjägerkanone nicht mehr zu nehmen sein dürfte, und Mitspieler über Handy bzw. TV, weil die Partie zwischen Austria Wien vs. RB Salzburg länger lief.

Ferdy Druijf scorte sein 3. BL-Saisontor – alle in Auswärtsspielen. 4 seiner gesamt 8 BL-Tore erzielte der 25-jährige Niederländer gegen den SK Austria Klagenfurt. Offensiv-Kollege Marco Grüll lieferte erstmals in drei aufeinanderfolgenden BL-Einsätzen einen Assist ab.

Klagenfurts Sinan Karweina erzielte in seinem 20. Spiel sein BL-Premierentor und lieferte zuvor in dieser Saison bereits 5 Assists ab. Der "Wörthersee-Schotte" Andy Irving war in 4 der letzten 5 BL-Spiele an mindestens 1 Tor direkt beteiligt (2 Tore, 3 Assists). Maximiliano Moreira, der zuletzt in Salzburg das 1:0-Führungstor für die Waidmannsdorfer erzielte, gewann die meisten Match-Zweikämpfe = 15 Zweikämpfe.

Das Team von Cheftrainer Peter Pacult gewann im 10. Anlauf sein erstes Heimspiel in der Meistergruppe, in der die Klagenfurter im Vorjahr noch alle Partien zuhause verloren hatten. Nun folgte nach 2 Remis en suite der erste Dreier. Gesamt-Bilanz beim erneut Tabellensechsten: 1 Sieg, 2 Remis, 7 Niederlagen.

Informations-Quelle: Bundesliga + Ligaportal

Fotocredit: Josef Parak und GEPA-ADMIRAL