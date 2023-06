In der 32. Rd. der ADMIRAL Bundesliga hat Austria Lustenau nochmal ein Statement gesetzt und seine erfolgreiche, bereichernde Saison als Aufsteiger absolut bestätigt. Mit 5:1 wurde der TSV Hartberg abgefertigt, nachdem die erste TSV-Tour ins Reichshofstadion schon ernüchternd war - 1:4-Pleite im August. Während für die siegreichen Vorarlberger weiter der "Lockruf Europa" erschallt, sind die Hartberger wohl wieder im "Mallorca-Modus". Dass der TSV die Saison mit Rang 10 und vorzeitigem Klassenerhalt abschließt, war im Herbst ja so auch nicht zu erwarten. Damit zur "Nachlese" der Qualigruppe - Meistergruppe folgt separat!

"Gestatten, Lukas Fridrikas, Mittelstürmer & Torgarant". Der 25-jährige Sommer-Neuzugang von Austria Klagenfurt ist der "Mann der Playoff-Wochen", setzt mit 9 Treffern (darunter 2x Doppelpack) in 10 Qualigruppen-Partien die Benchmark und wurde zum Unterschiedsspieler für Austria Lustenau. Ob der Goalgetter hier schon den Weitblick nach Europa ausübt...

"Frühjahrs-Fridrikas" führt Mader-Mannen in PO-Halbfinale und zum "Fünfziger"

SC Austria Lustenau – TSV Egger Glas Hartberg 5:1 (3:0)

Ja, was war das denn...? Na bumm...! Da sorgt der Aufsteiger aus dem Ländle eh schon in dieser Saison für Furore (verpasste nur knapp die Meistergruppe) und zum Ende der Unteren Playoff-Phase nochmal für einen Paukenschlag mit seinem höchsten Saisonsieg. Um mit dem 4:1-Kantersieg gegen den TSV Hartberg, der mittlerweile zum Lustenauer Lieblingsgegner mutiert (3S, 1U, Gesamtscore: 11:3 Tore), auch noch nach 32 Runden die "50" voll zu machen.

50 Saisontore, nur der WAC - heute Abend Gegner der Vorarlberger im Bundesliga-Europacup-Playoff-Halbfinale (ab 19 Uhr in der Lavantal-Arena, Ligaportal-Liveticker) - hat mit 51 erzielten Treffern mehr.

Und Torgarant ist mittlerweile längst der "Frühjahrs-Fridrikas". Lukas Fridrikas, der sich im Vorjahr bei Austria Klagenfurt unfreiwillig "ausruhte" und meist auf der Tribüne saß bei den Kärntner Violetten, erzielte sein 13. BL-Saisontor – ausgebauter Klubrekord beim SC Austria Lustenau (zuvor Tamas Tiefenbach 9 Tore). Der 25-jährige Mittelstürmer, der vom Linzer Spielerberater Max Hagmayr betreut wird, traf damit in dieser BL-Saison öfter als sein Vater Robertas in 3 Saisonen (12). Und: Von 13x allein 10x im Frühjahr und davon 9x in der Qualigruppe. Siehe auch Torschützenliste!

Damit ist die Nr. 20 der Lustenauer der Top-Torjäger in dieser Playoff-Saison und tritt in die großen Fußstapfen von Haris Tabakovic, der im Vorjahr in der ADMIRAL 2. Liga für die Lustenauer 28 Treffer erzielte. Falls die Grün-Weißen Montagabend bei den Wölfen im Lavanttal gewinnen, käme es ja nicht nur im Finale zum Austria-Aufeinandertreffen sondern auch der beiden Top-Torjäger. Tabakovic gegen seinen Ex-Klub um ein Europaticket...was für eine Geschichte wäre das. Doch vorher steht die "Hürde Wolfsberg".

Jedenfalls Fridrikas-Freude im Lustenauer Lager allenthalben. Jubel auch bei Tobias Berger, der in seinem 18. BL-Spiel mit seinem 7. Torschuss seinen Premierentreffer erzielte. Während der zentrale Mittelfeldspieler Yadaly Diaby inzwischen längst auf den "Tor-Geschmack" gekommen ist und zum 4. Mal scorte in dieser Saison – 2x en suite und somit 3x in der Qualigruppe.

Einen haben wir noch aus der geschlossenen Mannschaftsleistung des Teams von Cheftrainer Markus Mader: Stefano Surdanovic lieferte seinen 3. BL-Assist für den SC Austria Lustenau ab – alle in Heimspielen und zwei davon für Fridrikas.

Avdijaj in 16 BL-Saisonspielen mit 7 Treffern & 5 Assists

Beim TSV Hartberg, der in dieser Saison seine erste Auswärts-Niederlage im Unteren Playoff kassierte (nach zuvor je 2S + 2U) blieb Donis Avdijaj (Foto) nurmehr der Ehrentreffer.

Der 26-jährige, im deutschen Osnabrück geborene Kosover erzielte in Runde 1 (2:1 gegen die anderen Vorarlberger, SCR Altach) das 1. TSV-Tor dieser Saison (damals gar ein Doppelpack) und nun auch das letzte von gesamt 39 der Hartberger

Für Avdijaj, der ja im Herbst bis auf 1 Spiel beim FC Zürich war, das 7. Saisontor – neuer persönlicher Bestwert (und genauso viele wie "Altmeister" Dario Tadic). Auch seine 12 direkten Torbeteiligungen (7 Treffer, 5 Assist) sind neuer Saison-Rekord für den 6-fachen Nationalspieler des Kosovo und ehemaligen Akteur des SK Sturm Graz, der aus der Jugend vom FC Schalke 04 stammt.

Blieb in den vergangenen 6 BL-Partie 5x ohne Gegentor aus dem Feld heraus: Der 29-jährige, deutsche Torhüter Hendrik Bonmann, der im vergangenen Sommer zum WAC kam und in Ried nur per Elfer zu bezwingen war, wobei der 1,94 Meter große Goalie sich gegen Schütze Christoph Lang in die andere Ecke warf.

Doppelpacker Tai Baribo schoss sich für Montags-Match im Playoff-Halbfinale ein

SV Guntamatic Ried – RZ Pellets WAC 1:2 (1:0)

Wie bereits an anderer Stelle berichtet und ja auch aus dem "Wikinger-Lager" bestätigt, war die auf unabsehbare Zeit letzte Bundesliga-Partie der SV Guntamatic Ried ein Spiegelbild der Saison. Die Torabschluss-Misere zog sich wie ein "roter Faden" durch diese Spielzeit, dazu wurde wieder mal ein 1:0-Vorsprung "aus der Hand gegeben" und es nach 7 1/2 Monaten nichts mit einem Heim-Dreier (der letzte datiert vom 15. Oktober mit 1:0 vs. SK Rapid).

Christoph Lang war neben dem besten Rieder dieser Saison - Schlussmann Samuel Sahin-Radlinger (auch das hat seine Aussagekraft...!) - einer der auffälligisten Akteure in diesem Match, hatte allerdings auch das "Glück des Tüchtigen" nicht frühzeitig einen Ausschluss zu kassieren (siehe Spielbericht). Der SVR-Offensivakteur erzielte sein 4. BL-Tor in dieser Saison und traf immer in der josko Arena – 3x für die Innviertler und 1x für den SK Puntigamer Sturm Graz in Ried zu Saisonbeginn, ehe der 21-jährige Deutschlandsberger an die Oberösterreicher ausgeliehen wurde.

Tai Baribo erzielte sein 16. BL-Tor in dieser Saison – 5 mehr als vergangene Saison. Der 25-jährige Israeli verbuchte seinen 3. BL-Doppelpack, erstmals gelangen dem WAC-Stürmer außerhalb Kärntens 2 Tore (zuvor in Wolfsberg und Klagenfurt).

WAC-Innenverteidiger Simon Piesinger lieferte seinen 2. BL-Assist in dieser Saison ab – mehr gelangen dem gebürtigen Oberösterreicher nur 2014/15 für Sturm Graz (3). 3 seiner 10 Assists lieferte der 31-jährige Linzer gegen die SV Ried ab – sein persönlicher Höchstwert.

WAC-Stürmer Augustine Boakye lieferte seinen 3. BL-Assist ab – alle in Auswärtsspielen und nach der Halbzeitpause.

Obwohl erst mit der 2. Halbzeit eingewechselt, gab SVR Mittelstürmer Seifedin Chabbi mit 5 Torschüssen die meisten in diesem Match ab. Ohne ins Tor zu treffen.

Durfte zum Abschluss nach 10 Jahren beim SCRA nochmal ran und erzielte dabei sein Altacher "Abschiedstor": Emanuel Schreiner. Der 34-jährige Steyrer war im Sommer 2013 von der SV Ried aus dem Innviertel ins Ländle, respektive ans Schnabelholz gekommen und stammt aus der AKA Linz und vom LASK bzw. in seinen Anfängen von USV St. Ulrich.

Final wurde noch was für Fußball-Romantiker im "Heiligen Land" geboten

WSG Tirol – CASHPOINT SCR Altach 1:1 (1:0)

Vorweg kleine Quizfrage: Was haben die WSG Tirol und der SCR Altach in dieser Saison gemeinsam, außer dass beide wieder mal den Klassenerhalt geschafft haben? Jeweils 53 Gegentore nach 32 Runde. Wobei beide West-Klubs in den direkten Duellen eh ihren Kasten weitestgehend unter Verschluss hielten: 0:0, 0:0, 1:0 für SCRA und nun 1:1 = Gesamtscore 2:1 aus 4 Partien für die Vorarlberger.

Alexander Ranacher verlängerte vor dem Ankick noch schnell seinen Vertrag bei den Wattenern, um das sogleich mit einem schnellen Treffer (nach 8 Min.!) gebührend zu feiern. Für den 24-jährigen Abwehrspieler - siehe auch Ligaportal "bwin-Team der Runde" - der 3. BL-Treffer in dieser Saison – 2 mehr als in seinen ersten 2 Saisonen zusammen. 2 seiner 4 BL-Tore erzielte der etatmäßige Rechtsverteidiger in der Quali-Gruppenphase.

Ja...und jetzt aufgepasst an alle Fußball-Romantiker: Emanuel Schreiner, seit 10 Jahren beim SCR Altach (262 Pflichtpartien für die Rheindörfler, 17 Tore + 19 Assists) und im Frühjahr durch eine Knieverletzung fehlend, durfte zum Abschluss seiner Karriere nochmal ran. Der 34-jährige Linksverteidiger bekam von "Feuerwehrmann", respektive Cheftrainer Klaus Schmidt (der nach Missions-Erfüllung wieder geht...) noch seinen würdigen Abschied spendiert und bedankte sich mit einem "Joker"Tor zum 1:1-Endstand und letzten Altacher Treffer der Saison. Für den gebürtigen Oberösterreicher (Steyr), das 16. BL-Tor, die letzten 2 davon gegen die WSG Tirol.

Der Tiroler Stefan Skrbo leistete seinen 8. BL-Assist – 6 davon in Heimspielen. Erstmals seit September 2021 (damals alle 3 Assists) bereitete der 22-jährige Mittelfeldspieler der WSG wieder vor der Halbzeitpause ein Tor vor. Sein Mannschaftskollege aus den hinteren Reihen - Abwehrakteur Raffael Behounek hatte mit 85 Ballaktionen den Höchstwert in diesem BL-Spiel der ADMIRAL Bundesliga.

Der Altacher Csaba Bukta, für die Schlussviertelstunde der Partie eingewechselt, lieferte seinen 2. BL-Assist ab – beide nach der Halbzeitpause und als Joker.

Informations-Quelle: Bundesliga + Ligaportal

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und Harry Dostal/www.sport-bilder.at