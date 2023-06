Intensive Einheiten auf dem Rasen, Teambuilding-Maßnahmen und ausreichend Zeit, taktische Abläufe zu verinnerlichen: Wenn es um die bestmögliche Vorbereitung auf die neue Saison geht, kommt dem Trainingslager eine zentrale Bedeutung zu. Perfekte Bedingungen bietet in diesem Zusammenhang das 4*superior Dilly Nationalpark-Resort in Windischgarsten. Namhafte nationale wie internationale Profimannschaften nützen das auch heuer wieder. In zwei hochklassigen Testmatches Anfang Juli wollen sie sich dann den Feinschliff für die anstehende Spielzeit 2023/24 holen.

TSV 1860 residiert erneut im Dilly in Windischgarsten

Der TSV 1860 wird zur Vorbereitung auf die Saison 2023/24 einmal mehr nach Windischgarsten reisen. Wie die Löwen mitteilten, wird die Mannschaft von 28. Juni bis 4. Juli in Oberösterreich weilen. Der 1860-Tross ist dabei wie in den vergangenen Jahren bei Hotelier und 1860-Fan Horst Dilly im Dilly - Das Nationalpark Resort untergebracht. Seit 2019 schwitzen die Löwen im Sommer in Windischgarsten, um sich dort den Feinschliff für die nächste Saison zu holen.

Mittlerweile konnten beide Testspiele im Trainingslager fixiert werden: Die Giesinger treffen am 30. Juni um 17 Uhr auf Bundesliga-Absteiger SV Ried. Am 4. Juli, ebenfalls um 17 Uhr, geht es gegen den LASK.

Münchner Traditionsklub fordert heimische Bundesligisten – 3x2 VIP-Tickets zu gewinnen

