Nachdem bereits rund um das letzte ADMIRAL Bundesliga-Heimspiel der Saison 2022/2023 gegen Vizemeister SK Sturm Graz beim SK Rapid Wiedn die Spieler Christoph Knasmüllner, Dejan Petrovič und Lion Schuster verabschiedet wurden, ist nunmehr klar, dass zwei weitere Akteure kommende Saison nicht mehr für den Tabellenvierten auflaufen werden: die Abwehrspieler Denso Kasius und de Oberösterreicher Kevin Wimmer.

Winter-Neuzungang Denso Kasius kehrt zu FC Bologna zurück

Beim vom FC Bologna geliehenen Rechtsverteidiger Denso Kasius wird auf eine fixe Verpflichtung verzichtet, der 20-jährige Niederländer kam in der Winterpause und brachte es in der Frühjahrssaison auf 12 Pflichtspieleinsätze in Liga und ÖFB-Cup, bei denen er zwei direkte Torvorlagen verbuchen konnte.

Beendet ist nun auch die Zusammenarbeit mit Innenverteidiger Kevin Wimmer (Foto oben), der im Sommer 2021 nach Hütteldorf wechselte und zuvor als Leihspieler von Stoke City eine halbe Saison beim Karlsruher SC engagiert war. Der 30-jährige Oberösterreicher und ehemalige LASK-Spieler absolvierte seither exakt 50 Pflichtspiele, darunter 20 in der abgelaufenen Saison, für Rapid und erzielte je ein Tor in der Liga und im Cup.

"Kevin Wimmer war ein wertvoller Teil unserer Mannschaft"

SK Rapid-Geschäftsführer Sport Markus Katzer meint zu den aktuellen Personalentscheidungen: „Ich möchte mich bei beiden Spielern für ihren Einsatz und ihr Engagement herzlich bedanken und ihnen für ihre weitere Laufbahn alles Gute wünschen. Kevin Wimmer war ein wertvoller Teil unserer Mannschaft, hat sich auch in für ihn schwierigen Phasen, als er nicht zum Einsatz kam, immer in den Dienst des Teams gestellt und ist positiv geblieben. Die Verpflichtung von Denso Kasius war im Winter aufgrund der Personalsituation dringend notwendig und er hat auch immer wieder sein zweifellos vorhandenes Potential aufblitzen lassen.“

