ADMIRAL Bundesliga-Serienmeister FC Red Bull Salzburg, der in der dieser Saison 2022/2023 seinen 10. Meistertitel en suite holte, stellt für bevorstehende Länderspiele im Juni eine komplette Mannschaft an Spielern ab. So sind 11 Akteure, darunter auch Torhüter-Neuzugang Alexander Schlager vom LASK, mit ihren jeweiligen Nationalmannschaften unterwegs! Nachfolgend jene Nationalspieler, die derzeit im Kader der Roten Bullen für die neue Saison stehen.

Einer der Emporkömmliche in dieser Saison beim FC Red Bull Salzburg: Karim Konaté, der im Frühjahr von Kooperationspartner FC Liefering in den Bundesliga-Kader der Roten Bullen aufrückte und in 9 Einsätzen, bei denen der 19-jährige Stürmer einmal in der Startelf stand, 3 BL-Tore erzielte und nun vlt. vor seinem Debüt im A-Team der Elfenbeinküste steht.

Alexander Schlager & Junior Adamu bei ÖFB-A-Team, Andreas Ulmer auf Abruf

In den kommenden Tagen sind folgende Spieler des FC Red Bull Salzburg noch mit diversen Nationalteams unterwegs:

Alexander Schlager und Junior Adamu stehen im Kader des ÖFB-A-Teams für die EM-Qualifikationsspiele gegen Belgien (17. Juni) und Schweden (20. Juni). Auch der Ex-Salzburger und künftig für RB Leipzig spielende Nicolas Seiwald wurde berufen, während RBS-Kapitän Andreas Ulmer auf Abruf steht.

Samson Baidoo und Dijon Kameri treffen mit Österreichs U21 in freundschaftlichen Begegnungen auf Island (16. Juni) und die Slowakei (20. Juni).

Amar Dedic ist im Kader des A-Teams von Bosnien-Herzegowina bei den EM-Qualifikationsspielen gegen Portugal (17. Juni) und Luxemburg (20. Juni).

Oscar Gloukh trifft mit Israels A-Team im Zuge der EM-Quali auf Weißrussland (16. Juni) und Andorra (19. Juni), ehe er mit der U21 seines Heimatlandes bei der Euro auf Deutschland (22. Juni), England (25. Juni) und Tschechien (28. Juni) trifft.

Maurits Kjaergaard spielt mit Dänemarks U21 in der EM-Qualifikation gegen Litauen (16. Juni) und Wales (20. Juni).

Sekou Koita spielt mit Mali in der Afrika-Cup-Qualifikation gegen Kongo (18. Juni).

Karim Konaté trifft mit der Elfenbeinküste in der Afrika-Cup-Qualifikation auf Sambia (17. Juni).

Strahinja Pavlovic kickt mit Serbien in einem Testspiel gegen Jordanien (16. Juni) bzw. in der EM-Qualifikation gegen Bulgarien (20. Juni).

Ignace Van der Brempt spielt mit der belgischen U21 im Rahmen der U21-EM gegen die Niederlande (21. Juni), Georgien (24. Juni) und Portugal (27. Juni).

