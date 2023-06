Nach 193 Partien in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/23 bildet das Austria-Aufeinandertreffen den Abschluss, Spiele 194 & 195. In denen der nach der Playoff-Runde in Meister- und Quali-Gruppe Fünfte FK Austria Wien und der 7. SC Austria Lustenau im BL-Conference League-Quali-Finale (Hin-/Rückspiel) die Chance haben, sich das letzte EC-Ticket zu sichern. Der Vorjahres-Dritte aus Wien in der Favoriten-Rolle...doch was heißt das schon gegen derzeit entfesselnde "Mentalitäts-Monster" aus dem Ländle, die in dieser Saison noch unbesiegt gegen die Veilchen sind (1S, 1U). Nachfolgend Wissenswertes zum Duell!

"Drittes Date" mit "der Ex" für Haris Tabakovic, der bisher gegen die Austria aus dem Ländle in dieser Saison leer ausging und von seinen Ex-Mitspielern nichts geschenkt bekommt. Links Darijo Grujčić, gebürtiger Lustenauer und Mentalitätsspieler. Der 24-jährige Innenverteidiger brachte mit seinem Last-Second-Ausgleichs-Tor in Wolfsberg die Vorarlberger in die Verlängerung im längsten Bundesliga-Spiel der Saison bisher (Anm.: logisch, war ja auch das einzige K.o.-Match bisher).

"Geben nicht auf - egal, welche Minute auf der Stadionuhr steht"

Zunächst empfängt Aufsteiger Austria Lustenau, der am Montag dank unbändiger Moral, Mentalität & Comebacker-Qualität im Halbfinale beim RZ Pellets WAC den 0:1-Rückstand durch Tai Baribo (85., Elfmeter) noch mit der letzten Aktion in der Nachspielzeit durch Darijo Grujcic ausglich (90.+6), um dann in der Verlängerung durch "Torschütze vom Dienst" Lukas Fridrikas die Partie um vielumjubelten 2:1-Auswärtssieg zu drehen und ins Finale aufzusteigen.

Bei beiden Treffern stach Tobias Rhein als Joker in punkto Wegbereiter: beim 1:1 per Eckball von rechts, beim 2:1-Siegtreffer steckte

"Unsere Fans erleben ein Traumjahr"

Voller Stolz hernach die Statements, hier ein Auszug:

SC Austria Lustenau-Cheftrainer Markus Mader: „Ich glaube der ganze Verein ist stolz auf uns, was wir geleistet haben am Fußballplatz. Wir sind überglücklich über den Auswärtssieg. Die Jungs zeigten unbändigen Siegeswillen und sind echte Mentalitätsmonster.

Es bedeutet für uns alle extrem viel - für die Spieler, für die Trainer, für die Funktionäre, die sich während des Jahres den Hintern aufreißen, Gelder locker machen, damit wir überhaupt fliegen durften. Und vor allem freut es mich für unsere Fans, die erleben ein Traumjahr."

Und Ausgleichs- bzw. Last-Second-Torschütze Darijo Grujcic: „Man hat gesehen, dass wir nicht aufgegeben haben. Egal, welche Minute auf der Stadionuhr stand. Das Gefühl beim Tor war unglaublich. Aber noch schöner war es, dass wir die Partie dann auch noch drehen konnte und so in das Finale eingezogen sind.“

Im Finale, das über 2 Spiele geht, kommt es nun auch zum Duell des aktuellen Torgaranten der Lustenauer - Lukas Fridrikas (10 Tore in den vergangenen 9 Partien!) - und jenem der Vorarlberger aus dem Vorjahr: Haris Tabakovic, dem letztjährigen Zweitliga-Torschützenkönig (28 Treffer), inzwischen auf erfolgreicher Torejagd für Austria Wien (15 Tore im Frühjahr in 15 BL-Partien!).

2 Saisonduelle bisher: "2:0" für Fridrikas kontra Ex-Lustenauer Tabakovic

Die bisherigen beiden Saison-Duelle im Grunddurchgang fielen zugunsten von Austria Lustenau aus. Dem 2:2 am 3. Septemer 2022 in Wien-Favoriten nach frühem 0:1 Rückstand (Ranftl, 4.), dann der Wende mit 2:1-Führung zur Pause...folgte am 19. Februar 2023 ein 1:0-Heimsieg. Goldtor-Schütze: Lukas Fridrikas. Der 25-jährige Stürmer und Sommer-Neuzugang von Austria Klagenfurt traf somit in beiden bisherigen Saison-Spielen gegen Austria Wien, während sich Haris Tabakovic gegen seinen Ex-Klub jeweils zurückhielt und ohne Treffer blieb.

Das Final-Hinspiel findet am Donnerstag, den 8. Juni (Fronleichnam-Feiertag), im Reichshofstadion in Lustenau statt - ab 17 Uhr im Ligaportal-Liveticker. 3 Tage später kommt es zum Final-Rückspiel am Sonntag, 11. Juni ("Vatertag"), in der Generali Arena am Verteilerkreis - ebenfalls ab 17 Uhr im Ligaportal-Liveticker.

Nach dem 5:1-Heimsieg gegen den TSV Hartberg am vergangenen Freitag und dem 2:1-Coup nach Verlängerung im Halbfinal-Krimi beim WAC, ist Austria Lustenau im nächsten, von ihnen selbstdeklarieten "Bonus-Spiel", alles zuzutrauen. Die Lustenauer haben offensichtlich "Lust auf mehr"...!

Einfach nur unglaublich! Wir gewinnen in Wolfsberg nach Verlängerung mit 2:1 und stehen damit im Finale des Europacup-Playoffs! 🤩👏

Final-Sieger steigt 27. Juli in 2. Conference League-Quali-Runde ein

Der Sieger des Final-Playoffs steigt im Sommer in der 2. Qualifikationsrunde der UEFA Europa Conference League ein (27. Juli/3. August) und müsste damit bis zur Gruppenphase insgesamt 3 Runden überstehen.

Im Bundesliga-Playoff gibt es keine Auswärtstorregel, bei Gleichstand nach beiden Spielen geht das Rückspiel in die Verlängerung (2x 15 Minuten), sowie bei Bedarf ins Elfmeterschießen. In einer Verlängerung wäre ein 6. Spielertausch erlaubt. Sperren aufgrund von fünften gelben Karten werden nicht ins Playoff mitgenommen.

