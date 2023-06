Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg gibt am heutigen Mittwoch die kommenden Termine in Richtung Spieljahr 2023/24 bekannt.







Hier ein Ausblick auf die kommende Vorbereitung des FC Red Bull Salzburg:

26. Juni Start Mannschaftstraining (Taxham)

30. Juni, 18:00 Uhr Testspiel vs. Ferencvaros Budapest (HUN) in St. Johann

01. bis 08. Juli Trainingslager in Saalfelden

04. Juli Testspiel (Gegner noch offen)

08. Juli, 15:30 Uhr Testspiel vs. FC Nordsjaelland (DEN) in Grünau

15. Juli, 11:30 Uhr Testspiel vs. 1. FC Slovacko (CZE) in Eugendorf

15. Juli Testspiel (Gegner noch offen)

21./22./23. Juli 1. Runde UNIQA ÖFB Cup

28./29./30. Juli 1. Runde ADMIRAL Bundesliga 2023/24

31. August Auslosung Gruppenphase UEFA Champions League

19./20. September 1. Spieltag UEFA Champions League

Foto: RBS