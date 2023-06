Boten die 10 Playoff-Runden in Meister- und Quali-Gruppe der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/23 eh schon jede Menge Spannung & Dramatik, geht es im finalen 195. Match nochmal richtig "heiß" her, wenn am Sonntag, 11. Juni 2023, im BL-Conference League-Playoff-Finalrückspiel (17 Uhr, Ligaportal-Liveticker) der Tabellenfünfte FK Austria Wien auf den Rangachten Austria Lustenau trifft. Das Hinspiel am Fronleichnam-Tag in Lustenau endete 1:1. Somit ist noch alles offen. Nachfolgend ein Rück- und zugleich Ausblick auf dieses finale Austria-Aufeinandertreffen.

WelchenNoch ein letztes Mal figten um jeden Ball & Zentimeter auf dem Rasen zwischen Matthias Braunöder und Austria Wien sowie Pius Grabher und Austria Lustenau. Wer hat nach strapaziösen Wochen den längeren Atem und das Happyend auf seiner Seite? Geht es gar in die Verlängerung und ein Elfmeterschießen?

Lukas Fridrikas gibt im Frühjahr richtig "Gas"

SC Austria Lustenau – FK Austria Wien 1:1 (1:0)

- Lukas Fridrikas traf in fünf aufeinanderfolgenden Heimeinsätzen in der ADMIRAL Bundesliga – das gelang zuvor keinem Spieler des SC Austria Lustenau (Tamas Tiefenbach und Hansi Kleer je 3).

- Lukas Fridrikas war im Jahr 2023 an 17 Toren in der ADMIRAL Bundesliga direkt beteiligt (12 Tore, 5 Assists) – an so vielen wie sonst nur Haris Tabakovic. Fridrikas erzielte in 12 Einsätzen seit der Ligateilung 11 Tore – in seinen 19 Einsätzen im Grunddurchgang waren es vier Tore.

- Manfred Fischer erzielte in seinem 150. Spiel in der ADMIRAL Bundesliga sein 25. Tor.

- Yadaly Diaby lieferte seinen dritten Assist in der ADMIRAL Bundesliga ab – die letzten zwei davon für Fridrikas.

- James Holland lieferte seinen ersten Assist in der ADMIRAL Bundesliga seit 9. Mai 2021 ab – damals noch für den LASK gegen die WSG Tirol. Für den FK Austria Wien war es sein dritter BL-Assist – alle drei auswärts, aber erstmals nicht für Philipp Hosiner.

In 9 Playoff-Finalspielen nur 2 Heimsiege

Vorschau auf das Final-Rückspiel im Bundesliga-Europacup-Play-off

FK Austria Wien - SC Austria Lustenau

Sonntag, 11.06.2023, 17:00 Uhr, Generali-Arena (Ligaportal-Liveticker), Schiedsrichter: Manuel Schüttengruber/Linz

- In den 9 Playoff-Finalspielen gewann nur zweimal das Heimteam (2021 der FK Austria Wien und 2022 der SK Rapid Wien) bei zwei Remis und fünf Niederlagen. Nur in einem der vier Playoff-Final-Rückspiele in der ADMIRAL Bundesliga gewann das Heimteam (2021/22 der SK Rapid Wien, dazu 1U 2N).

- Der FK Austria Wien blieb in den sieben Heimspielen in der ADMIRAL Bundesliga gegen den SC Austria Lustenau ungeschlagen (4S 3U) und traf immer. Lustenau erzielte beim 2:2 im Grunddurchgang erstmals in einem Auswärtsspiel bei der Austria mehr als ein Tor.

- Der SC Austria Lustenau ist seit sieben Auswärtsspielen in der ADMIRAL Bundesliga ungeschlagen (4S 3U) – eine derartige Serie gab es für die Lustenauer in der BL nie zuvor. In den ersten 10 Auswärtsspielen dieser BL-Saison wurde nur viermal gepunktet.

- Der FK Austria Wien erzielte in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga 27 Heimtore – so viele wie zuletzt 2018/19 in einer regulären Saison (31, ohne Playoff-Spiele). Der SC Austria Lustenau erzielte 22 Auswärtstore (inkl. dem Playoffspiel) – doppelt so viele wie beim bisherigen Bestwert (11 Auswärtstore 1997/98).

- SC Austria Lustenaus Lukas Fridrikas (12 Tore, 5 Assists) und FK Austria Wiens Haris Tabakovic (15 Tore, 2 Assists) waren im Jahr 2023 jeweils an 17 Toren in der ADMIRAL Bundesliga direkt beteiligt – geteilter Höchstwert.

Fotocredit: Josef Parak und ADMIRAL Bundesliga