Nachdem der Cashpoint SCR Altach wieder im Saison-Finish der ADMIRAL Bundesliga den Klassenerhalt geschafft hat, werden die Vorarlberger sich von gleich fünf Spielern trennen wie der Tabellenvorletzte der abgelaufenden Spielzeit in ihrer Klubaussendung am Freitagnachmittag offiziell vermelden.

Dreht dem SCR Altach nach 5 Jahren und 99 Pflichtpartien fortan "den Rücken zu": Der 24-jährige, rechte Außenverteidiger Manuel Thurnwald. Der gebürtige Wiener wurde beim SK Rapid ausgebildet und wechselte von den Hütteldorfern im Juli 2019 zu den Rheindörflern.

Aliouni, Herold, Lazetic, Tartarotti und Thurnwald verlassen SCRA

Mit allen 5 Spielern wurde in den vergangenen Tagen ein Gespräch geführt und vereinbart, dass sich die Wege trennen.

Im Einzelnen:



Johannes Tartarotti kam im Sommer 2016 von der Akademie Vorarlberg zum SCR Altach und schaffte über die Juniors den Sprung in die erste Mannschaft. Als damals 18-Jähriger debütierte er im April 2018 in der Bundesliga. Insgesamt kommt der Bregenzerwälder auf 86 Einsätze für den SCRA, in denen ihm fünf Tore und zwölf Assists gelangen.



Manuel Thurnwald trug seit Sommer 2019 das SCRA-Trikot. Der Rechtsverteidiger, der aus dem Nachwuchs des SK Rapid stammt, absolvierte in den zurückliegenden vier Saisonen 99 Pflichtspiele, traf dabei dreimal und bereitete 14 Treffer vor. In der abgelaufenen Saison gelangen dem 24-jährigen Wiener, der im Frühjahr von einem Ermüdungsbruch zurückgeworfen wurde, in 21 Partien stolze 7 Assists.



Pape Alioune war seit Saisonbeginn 2021/22 Teil des Altacher Bundesligakaders. Der 2,03 Meter große Innenverteidiger, welcher zuvor in der Ukraine bei Vorskla Poltava unter Vertrag stand, kam in 24 Pflichtspielen zum Einsatz.



David Herold und Marko Lazetic standen seit Jahresbeginn leihweise beim SCRA unter Vertrag. Herold, der vom FC Bayern München ausgeliehen war, absolvierte im Frühjahr 15 Bundesligaeinsätze und war ein wichtiger Baustein auf dem Weg zum Klassenerhalt. Der Linksverteidiger wird vorerst zum deutschen Rekordmeister zurückkehren.



Lazetic war vom AC Milan ins Ländle ausgeliehen und kam in zehn Bundesligaspielen zum Einsatz. Auch der Serbe wird den SCR Altach nach einem halben Jahr wieder verlassen.

