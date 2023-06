In den 32 Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/2023 setzten die 12 Klubs gesamt 350 Spieler ein (im Schnitt 29 pro Mannschaft). Die meisten davon Absteiger SV Guntamatic Ried (33). Während Serienmeister FC Red Bull Salzburg gewohntermaßen den höchsten Spiel-Anteil an Legionären hatte (77,6%), gefolgt von Aufsteiger Austria Lustenau (56,6%) und Vizemeister SK Sturm Graz (54,5%), verbuchte Rekordmeister SK Rapid Wien den Top-Wert an Spiel-Anteilen bei Nicht-Legionären, respektive bei Österreichern mit rd. 80% vor dem TSV Hartberg (72%).

9 von 12 Klubs setzten jeweils über 50% Österreicher ein

Der SK Rapid setzte somit logischerweise auch am wenigsten Legionäre ein (Anteil 20,2%). Auch der TSV Egger-Glas Hartberg (28,2%) und Cashpoint SCR Altach (34,1%), die SV Guntamatic Ried (37%) und FK Austria Wien (39,1%) vertrauten großteils auf Österreicher.

Bei folgenden, bisher noch nicht genannten Vereinen war der Legionärs-Spieltanteil wie folgt:

RZ Pellets WAC (43,2%), WSG Tirol (44%), LASK (44,8%), SK Austria Klagenfurt (48,2%)

Quelle: transfermarkt.at / Grafik: Ligaportal / Foto: GEPA Admiral