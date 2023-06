Showdown in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/2023. Finale um das letzte Conference League-Ticket, das Aufsteiger SC Austria Lustenau und der Vorjahres-Dritte FK Austria Wien ergattern wollen. Das erste Austria-Aufeinandertreffen im Final-Hinspiel endete am Donnerstag im Reichshofstadion 1:1. Am Sonntag (Vatertag) - 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker - fällt nun die Entscheidung, egal ob in regulärer Spielzeit, der Verlängerung oder nach 120 Minuten im Elfmeterschießen. Spannung pur. Auch für Ligaportal-Experte Gerald Baumgartner, erfahrener BL-Trainer und UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber. Nachfolgend seine Prognose.

"Siegen oder Fliegen" bzw. "Siegen und Fliegen"...denn mit einem Triumph am Sonntag würde eines der Austria-Teams nicht nur in den Urlaub fliegen, sondern auch international im Sommer unterwegs sein. Gelingt den "Überfliegern" aus Lustenau der große Coup? Bisher blieben Dominik Schierl & Co. in den Saison-Duellen mit Austria Wien unbesiegt (1S, 2U). Hier eine Szene vom 1. Aufeinander-Treffen in der Generali Arena am 3. September (2:2). Wenn der 28-jährige Goalie, der in 31 BL-Spielen 7 Mal ohne Gegentor blieb und beim FC Red Bull Salzburg ausgebildet wurde, Sonntag mit dem Aufsteiger die "violette Hürde" überspringt, wäre das die Krönung einer ohnehin schon erfolgreichen Saison. Gerald Baumgartner sieht allerdings die Veilchen vorn. Das HIER könnte Sie auch interessieren.

"Der Druck liegt bei der Austria aus Wien"

Gerald Baumgartner:

"Im ersten Aufeinandertreffen der beiden Qualifikations-Playoff-Finalgegner SC Austria Lustenau und FK Austria Wien trennten sich beide Kontrahenten 1:1. Im Endeffekt ein gerechtes Ergebnis. Der Vorteil liegt nun bei Austria Wien, die das Rückspiel im eigenen Stadion in der Generali Arena bestreiten können.

Die Vorarlberger können in Wien-Favoriten unbekümmert aufspielen. Der Druck liegt bei der Austria aus Wien. Lustenau hat mit Lukas Fridrikas (15 Saisontore) den Akteur am Platz, der derzeit in bestechender Form ist. Die Wiener haben aber ebenso mit Haris Tabakovic einen brandgefährlichen Top-Stürmer (17 Tore) in ihren eigenen Reihen.

Mein Tipp: 2:1"

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL