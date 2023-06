Nachdem der LASK am gestrigen Montag die Rückkehr von Andrés Andrade vermeldete, präsentieren die Linzer tags darauf den nächsten Neuzugang im Abwehrbereich: Sanoussy Ba. Mit dem 19-jährigen Defensiv-Talent leiht der Tabellendritte der ADMIRAL Bundesliga für die Dauer von 1 Jahr einen deutschen U19-Nationalteamspieler für die Außenverteidiger-Positionen von DFB-Pokalsieger RB Leipzig aus.

Die Trikot-Beflockung ging schnell vonstatten: Ba ist da...im Bild Radovan Vujanovic mit Sanoussy Ba von RB Leipzig.

Gebürtiger Bayer durchlief Leipziger Talenteschmiede

Wenige Tage nach Anbruch der Sommerpause verkündet der LASK eine weitere Verstärkung für die kommende Saison: Sanoussy Ba, der neue Linksverteidiger der Schwarz-Weißen, wechselt vom deutschen Pokalsieger RB Leipzig für ein Jahr leihweise nach Linz.

Der gebürtige Bayer (Hof) durchlief ab 2016 die Nachwuchsschmiede der Sachsen und schaffte zur Saison 2022/23 den Sprung in den Profikader. In der abgelaufenen Spielzeit war Sanoussy Ba regelmäßig Teil des Leipziger Spieltagskaders, so auch beim DFB-Pokalfinalsieg gegen Eintracht Frankfurt. Auch für Deutschlands Nachwuchs-Nationalteams lief er bereits auf: Sieben Einsätze für Deutschlands U18 und U19 stehen zu Buche.

„Macht uns variabler“

„Mit Sanoussy bekommen wir einen technisch sehr beschlagenen Spieler. Er ist beidfüßig, auf beiden Außenverteidiger-Positionen einsetzbar und macht uns daher noch variabler. Dass er als 19-Jähriger regelmäßig im Spieltagskader eines deutschen Topklubs stand, zeugt von seiner hohen Qualität“, sagt Radovan Vujanovic, Geschäftsführer Sport.

Der LASK ist die erste Auslandsstation für Sanoussy Ba: „Ich freue mich riesig auf die kommende Saison, auf mich wartet eine spannende Liga und natürlich reizt mich auch der Europacup. Ich bin überzeugt davon, dass ich hier beim LASK sehr viel lernen und den nächsten Schritt in meiner Karriere setzen kann.“

Wenn das 19-jährige Talent ebenso gut performt wie sein Namensvetter und LASK-Publikumsliebling Cheikh Sidy Ba Mitte der Neunzigerjahre, steht diesem nächsten Karriereschritt definitiv nichts im Wege.

Fotocredit: LASK