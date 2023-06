Wieder Mal holt Austria Wien einen ehemaligen Spieler des LASK: Marvin Potzmann. Der 29-jährige Defensivakteur erhielt nach 4 Jahren bei den Linzern keinen neuen Vertrag mehr und unterzeichnete nunmehr ein Arbeitspapier bei den Veilchen. Der Kontrakt beläuft sich bis 2025 mit der Option auf eine weitere Saison. Siehe auch SOMMER-TRANSFERS der Admiral Bundesliga.





„Am allermeisten freut sich mein Vater, der schon immer eingefleischter Austrianer ist"



Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Marvin ist ein Vorzeigeprofi und hat bei allen Stationen gezeigt, dass er ein wertvoller Teamplayer ist. Er ist ambitioniert und hat eine sehr professionelle Einstellung. Er ist auf beiden Flügeln variabel einsetzbar.“

Marvin Potzmann: „Ich freue mich irrsinnig, am allermeisten freut sich aber mein Vater, der schon immer ein eingefleischter Austrianer ist. Ich habe gespürt, dass bei der Austria gerade etwas im Entstehen ist: das sieht man an den Mitgliederzahlen und auch am Spirit in der Mannschaft – die Gespräche mit den Verantwortlichen haben diesen Eindruck bestätigt. Ich möchte meinen Teil für eine erfolgreiche Zukunft des Vereins beitragen.“

233 BL-Einsätze und 36 Europacup-Partien

Der gebürtige Wiener, der 2018 mit Sturm Graz den ÖFB-Cup gewann, spielte in den letzten 4 Jahren beim LASK und absolvierte in seiner Karriere in Summe bereits 233 Admiral Bundesliga-Einsätze, sowie 36 Europacup-Partien.

Nach Reinhold Ranftl, James Holland, Marko Raguž, Nikola Dovedan (inzwischen 1. FC Heidenheim), Andreas Gruber und Ibrahima Dramé ist Marvin Potzmann in der jüngeren Vergangenheit der siebte Spieler, der vom LASK den Weg nach Wien-Favoriten fand.

🔥 Marvin Potzmann wechselt vom LASK zu Austria Wien.

✍ Der 29-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2025 mit der Option auf eine weitere Saison.

📸 @MrShaked pic.twitter.com/QwaHU3czgN — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) June 27, 2023

Fotocredit: FAK by Daniel Shaked