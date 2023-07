Guido Burgstaller (SK Rapid) wurde Torschützenkönig der abgelaufenen ADMIRAL Bundesliga-Saison, bis zu seinem Wechsel nach China Mitte März war es noch Markus Pink (Austria Klagenfurt). Keito Nakamura (LASK) & Dominik Fitz (FK Austria Wien) mutierten zu Assist-Kaisern. Doch der Elfmeter-König der Liga ist ein Waidmannsdorfer, der Korrektheit halber...ein Schotte: Andy Irving vom Tabellensechsten SK Austria Klagenfurt. Der 23-jährige, 1,90 Meter-Mittelfeldspieler ragte heraus und verwandelte all seine 5 Elfmeter. Grund genug für Ligaportal.at nachzufragen beim "Penalty-Phänomen" vom Wörthersee.

Dieses war der 1. Streich...am 28. August 2022 scorte Andy Irving erstmals für Austria Klagenfurt per Elfmeter, im Spiel-Finish zum wertvollen 3:3-Endstand gegen die anderen Violetten aus Wien. Insgesamt traf der 23-jährige Schotte bei all seinen 5 Möglichkeiten vom Punkt = 100% Trefferquote. Der Blick voll fokussiert auf den Ball, sein linkes Schussbein schwingt im passenden Tempo und Timing entsprechend.

"Irrer Irving": Schottischer Dauerbrenner als Elfmeter-Torgarant

Der schottische Sommer-Neuzugang (kam von "Insolvenz-Klub" Türkgücü München zur Austria) erwies sich als Glücksgriff für die Kärntner Violetten, stand in 31 von 32 ADMIRAL Bundesliga-Spielen in der Startelf und fehlte nur ein Mal wegen der fünften Gelben Karte.

Apropos 5: Fünf Mal trat die Nr. 19 der Klagenfurter vom Elfmeterpunkt an, fünf Mal verwandelte der 23-jährige Mittelfeldspieler aus Edingburgh, der sich längst gut in deutsch verständigen kann.

Kein Bundesliga-Akteur traf in der vergangenen Saison so oft vom Punkt. Dabei war der schottische Sympathieträger beim Klub vom Wörthersee mit der vergangenen Saison gar nicht als Elfmeter-Schütze vorgesehen und trat auch bei seinen bisherigen Vereinen nicht als solcher an... doch dann fügte sich alles... doch lesen Sie selbst.

"Habe unter der Woche bereits eine Idee im Kopf, wohin ich schieße"

Andy Irving über...

...seine Sicherheit und 100-prozentige Elfmeter-Erfolgsquote, Rezept, Taktik und ob er Elfmeter trainiert: "Ich vertraue auf mich und vor allem meine Schusstechnik. Ich habe da keine besondere Taktik. Normalerweise habe ich unter der Woche bereits eine Idee im Kopf, wohin ich schieße, wenn ein Elfmeter kommt. Wenn es dann soweit ist und ich den Ball genommen habe, wähle ich eine Seite und vertraue auf meinen Abschluss. Viel trainiere ich Elfmeterschießen nicht, vlt. ein paar Tage vor dem Spiel."

...ob er sich auf den gegnerischen Torwart schon einstellt und woher er die mentale Stärke nimmt: "Ich konzentriere mich sehr auf mich selbst und bin voll fokussiert auf meine Schusstechnik, um den Ball gut zu treffen. Ich habe da volles Selbstvertrauen, um zu wissen, dass ich eine sehr gute Chance habe, das Tor zu schießen. Mein Selbstvertrauen gibt mir die mentale Stärke."

...dass sein 1. Elfmeter am 28. August für Austria Klagenfurt vs. Austria Wien gleich einer der schwersten war, kurz vor Schluss beim Stand von 2:3: "Ich habe natürlich damals gemerkt, dass dieser Elfmeter sehr wichtig ist und wir das Tor unbedingt brauchen zum Ausgleich und um einen Punkt zu holen. Ich habe den Ball genommen, bin ruhig geblieben. Mein Mitspieler Nikola Djoric (Anm.: wurde damals kurz zuvor eingewechselt) hat mir aufmunternde, motivierende Worte, aber auch Worte im Spaß mit auf den Weg gegeben. Der Penalty war damals wichtig. Es war auch ein gutes Spiel von uns und wir hatten absolut einen Punkt verdient."

...ob er als Elfmeterschütze vorgesehen war und von Peter Pacult bestimmt: "Den ersten Elfmeter in der Saison hatte Nico Wimmer verwandelt gegen die WSG Tirol, doch den nächsten gegen die SV Ried hatte er verschossen. Die Frage war, ob ich nun schießen möchte und ich war froh darüber, dass ich ran durfte. Ich habe gesagt, ´natürlich, ja, ich mache das`"

Andy Irving (Vertrag bis Juni 2025) spielte in seinem ersten Jahr bei Austria Klagenfurt eine überragende Saison, avancierte zum Stammspieler, war 31x in der Startelf und warf hier seine 1,90 Meter Körpergröße ins Geschehen.

"Ich habe mein 1. Jahr bei Austria Klagenfurt sehr genossen"

...ob er bei seinen früheren Vereinen auch Elfmeterschütze war und warum er in Anbetracht seiner guten Schußtechnik (mit links) noch kein Freistoßtor erzielt hat: "In meinen Vereinen vor der Zeit bei Austria Klagenfurt habe ich keine Elfmeter geschossen. Außer, wenn es vlt. mal ein Elfmeterschießen gab. Aber nicht in einem normalen Spiel. Ich habe jetzt mal ein Freistoßtor in einem Vorbereitungsspiel geschossen. Das muss ich nun auch mal in der Bundesliga machen.

...seinen Wechsel vom "Konkurs-Klub" Türkgücü München zu Austria Klagenfurt und sein Fazit in der 1. Saison bei den Violetten: "Ich habe mein erstes Jahr bei Austria Klagenfurt sehr genossen. Die Leute im Verein, die Mannschaft, das Trainerteam...alles war top. Es ist hier sehr angenehm, Fußball zu spielen. Wir haben einen sehr guten Teamgeist, der uns sehr hilft in der Bundesliga. Alle haben mich prima willkommen geheißen und aufgenommen.

Der Fußball, den wir spielen, gefällt mir sehr. Es war eine sehr gute Saison von uns, auch wenn es ein bisschen enttäuschend ist, dass wir nicht den Europacup erreicht haben. Ich hoffe, dass wir das in der kommenden Saison schaffen."

...seine persönlichen Ziele bei Austria Klagenfurt in nächsten 2 Jahren und mit der Mannschaft: "Ich möchte weiter Stammspieler bleiben. In der letzten Saison habe ich mein Spiel sehr verbessert. Ich hoffe, dass ich in der neuen Saison den nächsten Schritt machen und weiter mein Spiel optimieren werde.

Was die Mannschaft betrifft, haben wir in der letzten Saison gezeigt, dass wir sehr gut sind und viel Potenzial haben. Ich glaube, dass wir auf die vergangene Saison aufbauen und in der neuen Saison den nächsten Step machen können."

Schaut bei Elfmetern von Andy Irving eher weg: Austria-Cheftrainer Peter Pacult. Zumindest beim ersten wurde es so überliefert. Dabei ist doch der 23-jährige Schotte die Zuverlässigkeit & Treffsicherheit in Person vom Punkt und meint augenzwinkernd: "Inzwischen kann der Trainer mir vertrauen".

"Der Trainer holt das Beste aus uns raus und hat einen top Teamgeist geschaffen"

...seine 3 Tore beim 9:0-Testspielsieg vs. ATSV Wolfsberg, wo er als etatmäßiger Mittelfeldspieler im Angriff eingesetzt wurde...ob neue Rolle: "Ja, das war neu für mich als Stürmer zu spielen. Es ist ok, doch sehr anders vom Mittelfeldspieler zum Stürmer. Doch ich glaube ich passe besser ins Mittelfeld, wo meine Pässe kommen. Ich kann zwar auch im Angriff spielen, doch ich denke, wir haben genug gute Stürmer in der Mannschaft, sodass ich Mittelfeldspieler bleibe."

...seine Stärken und wo noch Optimierungsbedarf: "Als Mittelfeldspieler ist meine Stärke in Ballbesitz, auch die Ballabsicherung. Ich bin ein guter Passgeber und habe eine gute Übersicht, um die Mitspieler einzusetzen und das Spiel zu kreieren. Ich muss mich noch in allem verbessern (lacht). Besonderheit ist mein Defensivspiel, meine Zweikampfstärke."

...1:4-Testspiel-Niederlage vs. FC Liefering am Freitag: "Ja, das war kein gutes Spiel von uns. Wir haben zwar ein paar gute Phasen gehabt, doch auch etwas der Müdigkeit Tribut gezollt nach intensiven Trainingstagen. Das Training ist sehr hart und da kann sowas in einem Testspiel schon mal passieren".

...seine fußballerischen Vorbilder: "Ja, da habe ich viele und schaue besonders auf Mittelfeldspieler. Wie Toni Kroos, Luka Modric, Iniesta, Xabi, Busquets, de Bruyne. Mein Vorbild ist Lionel Messi. Er ist der Beste. Meine Spielart ist zwar nicht wie seine (lacht), aber keiner hat so eine Spielart wie er. Doch in meiner Jugend mein großes Vorbild war der Tscheche Rudi Skácel bei Heart of Midlothian in Schottland. Und Andrea Pirlo war damals ein Voribld."

...wie sehr er seine Heimat Schottland vermisst und Sehnsucht hat: "Das ist meine Heimat, ja. Meine Familie ist dort, meine Freundin, meine Freunde. Ich vemisse alle. Ich vermisse Schottland. Edingburgh. Aber Fußball ist mein Leben und ich liebe es auch, hier in Klagenfurt zu wohnen. Meine Familie und Freunde waren auch schon oft hier. Ich rede mit ihnen jeden Tag, doch konzentriere mich auch voll auf meinen Fußball hier. Und der Verein hilft mir auch sehr und ich fühle mich hier auch schon wie in einer Familie."

...Cheftrainer Peter Pacult: "Er ist ein sehr guter Trainer. Eine seine besten Qualitäten ist, dass er das Beste aus jedem Spieler rausholt. Er verlangt viel von jedem Spieler und der Mannschaft. Wir arbeiten super zusammen und er hat einen top Teamgeist geschaffen. Das Training ist zwar hart, aber es lässt uns auch eine Top-Leistung bringen. Wir werden richtig fit gemacht. Das braucht jeder Spieler und die Mannschaft. Für mich passt das gut."

Das Gespräch führte Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL (2) und Josef Parak