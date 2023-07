Ein Gladbacher Fohlen ist weiterhin in Österreich unterwegs. Nach der Steiermark nun in Oberösterreich. Nicht etwa im Trainingslager mit dem deutschen Kultklub VfL Borussia Mönchengladbach, sondern zum "Casting". Erst bei ADMIRAL 2. Liga-Vizemeister GAK 1902, dem nun der FC Blau-Weiß Linz nach Meister-Titel und ADMIRAL Bundesliga-Aufstieg auch noch Conor Noß wegschnappen dürfte. Der 21-jährige, irische U21-Mittelfeld-Teamspieler (11 Einsätze) - Vater Deutscher, Mutter Irin - wurde in Düsseldorf geboren und wirkte bereits in den vergangenen beiden Testspielen bei den Stahlstädtern mit - wir berichteten.

Scheiblehner: "Wir wollen ihn holen"

In den "OÖN" meinte FC Blau Weiß Linz-Cheftrainer Gerald Scheiblehner: "Wir wollen ihn holen. Er hat uns nicht nur in den Trainingseinheiten, sondern auch in den Testspielen voll überzeugt".

Unter einem anderen österreichischen Trainer - Adi Hütter (neu bei AS Monaco, ehemals VfL Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, Young Boy Bern, FC Red Bull Salzburg, SV Grödig ) - feierte Conor Noß (geb.: 01.01.2001) am 20. November 2021 gegen die SpVgg Greuther Fürth sein Debüt in der Deutschen Bundesliga und absolvierte bisher drei Kurzeinsätze im Oberhaus (gesamt 50 Spielminuten).

Bereits der bekannte Transferexperte Fabrizio Romano befasste sich mit einem Transfer des irischen Talentes vom Niederrhein an die Donau in die oberösterreichische Landeshauptstadt. Demnach habe Conor Noß sogar auch bereits einen Vertrag bei den Blau-Weißen unterschrieben.

Zwischen beiden Klubs bedarf es allerdings definitiv einer Einigung, denn bei den Gladbachern hat der offensive, beidfüßige Mittelfeldspieler noch einen Vertrag bis Juni 2024.

Jugendvereine: SG Kaarst (2006-2008), Sportfreunde Vorst (2008-2009), Borussia Mönchengladbach (2009-2019).

Foto: IMAGO/Fotostand