Er absolvierte in der abgelaufenen ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/23 alle 32 Einsätze für den RZ Pellets WAC und war mit 16 Treffern der interne Torschützenkönig der Lavanttaler: Tai Baribo. Der in gesamt 60 BL-Partien 27 Tore erzielte (plus 5 Assists) und nun nach 2 Spielzeiten bei den Wölfen, wo der 25-jährige Israeli noch bis 30. Juni 2024 Vertrag hat, vor dem Absprung steht.

Schmid: "Ich rechne nicht mehr mit Tai"

In der 32. und letzten Runde der vergangenen Saison 2022/23 wurde Tai Baribo beim 2:1-Sieg mit dem WAC bei Absteiger SV Guntamatic Ried per Doppelpack zum wiederholten Male zum Matchwinner. Womöglich die letzten Treffer des 11-maligen A-Nationalspielers von Israel für die Kärntner. Und sein letztes Spiel.

Denn beim Liga-Auftakt am kommenden Samstag gegen den nächsten Gegner aus Oberösterreich - Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz (Samstag, 29. Juli, 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker) - dürfte der Torgarant, der bereits im ÖFB-Cup am Samstag fehlte, nicht mehr mitwirken.

Denn wie WAC-Präsident Dietmar Riegler in "Krone" bestätigte, liegt dem Torgaranten der Lavanttaler ein Angebot aus der MLS (Major-Soccer-League) vor. Um zu betonen, dass das Angebot aus den USA „noch nicht zufriedenstellend“ ist.

Während WAC-Cheftrainer Manfred Schmid vor der Uniqa-ÖFB-Cup-Partie der Wölfe am Samstag beim 4:0-Sieg beim West-Regionalligisten FC Kufstein meinte: „Ich rechne nicht mehr mit Tai.“

