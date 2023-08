Auch in der 5. Runde der ADMIRAL Bundesliga müssen die Roten Bullen auswärts ran. Die Reise geht nach Kärnten, wo der FC Red Bull Salzburg am kommenden Samstag, den 26. August 2023 auf den RZ Pellets WAC trifft. Die Begegnung mit den Wolfsbergern beginnt um 17:00 Uhr in der Lavanttal-Arena und wird wie gewohnt im LIGAPORTAL-LIVETICKER übertragen.

Salzburg-Trainer Gerhard Struber war zu Saisonbeginn 2019/20 WAC-Coach und kam in seinen 14 BL-Spielen (als einziger WAC-Trainer) auf einen Sieganteil von über 50 % (57 %). Der Torschnitt während seiner Tätigkeit von 2,4 pro Spiel ist WAC-Bestwert. Sein Gegentorschnitt (1,1) ist der zweitbeste aller WAC-Trainer in der Bundesliga und wird aktuell nur von Manfred Schmid unterboten (ein Gegentor/Spiel).

Die Roten Bullen starteten zum sechsten Mal in der Bundesliga-Historie mit vier Siegen aus den ersten vier Spielen in eine Saison.

Personelles

Nicht einsatzbereit für dieses Match sind Nicolas Capaldo (Knöchel), Mamady Diambou (Arm), Daouda Guindo (Knie), Leandro Morgalla (Knöchel), Justin Omoregie (Rücken), Bryan Okoh (Oberschenkel), Petar Ratkov (Oberschenkel), Oumar Solet (Knie), Luka Sucic (Knie) und Lukas Wallner (Knöchel). Der Einsatz von Aleksa Terzic (Adduktoren) ist fraglich.

Statements

Gerhard Struber über …

… das Wolfsberg-Match:

„Wir haben zuletzt in Hartberg vor der Pause gesehen, wie eng es werden kann, wenn wir nicht an unsere Leistungsgrenze gehen. Daraus müssen wir rasch lernen und es schon am Samstag beim WAC besser machen. Ich kenne den Wolfsberger Boden ja von meiner Zeit als Trainer und weiß, dass es da sehr schwierig werden kann. Sie sind nicht umsonst in der laufenden Saison noch ohne Niederlage. Ich freue mich auf meinen Besuch, weil ich schöne Erinnerungen an den Klub habe. Aber das spielt am Samstag keine Rolle, wir wollen unbedingt drei Punkte mit nach Salzburg nehmen.“

Karim Konate über …

… das Spiel gegen den WAC:

„Wir sind stark in die Saison gestartet und spielen guten Fußball, obwohl wir ein paar Verletzungssorgen haben. Aber darüber denken wir nicht viel nach, denn wir haben einen ausgewogenen Kader und versuchen einfach, unsere beste Leistung auf den Platz zu bringen. Das soll auch beim WAC der Fall sein, wo wir mit einem eher defensiven Gegner rechnen. Ein schnelles Tor würde uns da sehr helfen.“

