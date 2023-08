Als eine der 10 besten Fußballligen im aktuellen UEFA-Ranking ist die Admiral Bundesliga definitiv kein Wettbewerb, den man unterschätzen sollte. Tatsächlich konnten wir im Laufe der letzten Jahre einige fantastische Fußballer in den Trikots österreichischer Bundesligisten sehen. Erling Haaland, Sadio Mane, Rasmus Hojlund: Das sind nur ein paar Weltklasse-Spieler, die bis vor kurzem in der Admiral Bundesliga gespielt haben. Doch wer sind eigentlich die Rekordspieler in diesem Wettbewerb? Wir haben einen Blick in die Geschichte der Liga nach der Umstrukturierung im Jahr 1974 geworfen.

Die Tormaschine Hans Krankl

In Bezug auf die Torgefährlichkeit lässt sich kein Spieler in der langjährigen Geschichte der Admiral Bundesliga mit dem legendären Hans Krankl messen. Der ehemalige Stürmer feierte seine größten Erfolge im Trikot von Rapid Wien. In insgesamt 361 Ligaspielen erzielte Krankl sogar 270 Tore (0,75 pro Spiel). Zum Höhepunkt seiner Torgefährlichkeit kam es im Jahr 1978, als Frankl mit 41 Toren den goldenen Schuh der UEFA gewann. Noch im selben Jahr wurde er Zweiter bei der Wahl zum Europas Fußballer des Jahres. Auch in der Nationalmannschaft war Krankl zwischen 1973 und 1985 gesetzt. Letztendlich verzeichnete er 69 Länderspiele und 34 Tore im Trikot der Nationalmannschaft.

Den zweiten Platz in der Torschützenliste teilen sich Ivica Vastic und Peter Pacult mit jeweils 187 Toren auf dem Konto. Der jetzige Coach von Austria Klagenfurt Pacult schneidet diesbezüglich allerdings etwas besser ab, da er knapp 50 Spiele weniger als Vastic (396 zu 441) gebraucht hat, um diese Marke zu erreichen. Anderseits war Vastic im Nationaltrikot erfolgreicher, da er 50 Spiele für Österreich bestritten und dabei 14 Tore erzielt hat. Auf fast 200 Ligatore darf auch Christian Mayrleb (186) stolz sein. Die meisten davon (65) kamen im Trikot der Wiener Austria, in der er von 1998 bis 2002 einer der Leistungsträger war.

Sogar 6 Spieler mit über 500 Einsätzen

Die Liste der Rekordspieler mit den meisten Liga-Einsätzen sieht definitiv sehr interessant aus. Tatsächlich dürfen sogar 6 Spieler auf über 500 Einsätze zurückblicken, was angesichts der Ligagröße und des Alters sicherlich etwas erstaunlich wirkt. Den ersten Platz belegt der legendäre Verteidiger Heribert Weber, der in den Trikots von Sturm Graz, Rapid Wien und Austria Salzburg 573 Spiele machte. Knapp dahinter liegt ein anderer Abwehrspieler in Gestalt von Michael Baur mit 566 Einsätzen. Baur kann ab und zu gesehen werden, da er aktuell als Co-Trainer beim Zweitligisten FC Admira tätig ist. Genau in diesem Club genießt der nächste Eintrag in unserer Liste einen Legendenstatus. Dabei handelt es sich um den Torwart Wolfgang Knaller, der 306 von seinen insgesamt 518 Einsätzen im Tor von Admira sammelte. Zum Club 500 gehören noch Leopold Lainer und Dieter Ramusch (jeweils 514) sowie Joachim Standfest mit 508 bestrittenen Ligaspielen.

Andere interessante Rekorde

Natürlich gab es auch mehr als nur ein paar ausländische Legionäre, die tiefe Spuren in der Liga hinterlassen haben. An dieser Stelle gilt es zunächst, Steffen Hofmann zu erwähnen. Nach seiner Zeit in der Jugend von Bayern München brachte es der ehemalige Mittelfeldspieler in zwei Amtszeiten im Trikot von Rapid Wien auf 434 Einsätze mit 98 Toren und sogar 180 Vorlagen. Auf fast 400 Einsätze (395) kam auch der ungarische Torwart Szabolcs Safar bei Austria Salzburg, Austria Wien und Wacker Innsbruck. Insgesamt drei Ausländer erzielten mehr als 100 Tore in der Liga. Hoch oben in dieser Liste liegen Jonathan Soriano und Johnny Bjerregaard mit jeweils 120 Treffern sowie Zlatko Kranjcar mit 108 erzielten Toren.

Interessant wirkt die Tatsache, dass es in der Ligageschichte bislang sogar 93 Vater-Sohn-Duos gab. Die bekanntesten sind sicherlich Rudolf und Thomas Flögel, Leo und Stefan Lainer und Gerhard und Andreas Ulmer. Alles in allem ist klar, dass sich die Admiral Bundesliga bezüglich der Geschichtsbücher auf ganzer Linie sehen lassen kann.