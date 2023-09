Am Dienstag, 26. und Mittwoch, 27. September steigt die 2. Runde der Saison 2023/24 im UNIQA ÖFB Cup. Alle 12 Vereine aus der ADMIRAL Bundesliga, 12 Klubs aus der ADMIRAL 2. Liga und 8 Mannschaften aus den Landesverbänden sind noch im Rennen. Alle Spiele wie gewohnt im Ligaportal-Liveticker!

Für den Vorsaison-ÖFB-Cup-Matchwinner Manprit Sarkaria und Titelverteidiger SK Sturm Graz geht es in Runde 2 am Mittwoch zum Ost-Regionalligisten SV Leobendorf.

Salzburger Stadt-Derby Dienstagabend in Grödig

Am Dienstag gehen 7 Spiele über die Bühne. 6 davon starten um 19.00 Uhr, anschließend folgt um 20.45 Uhr das Stadtderby zwischen dem SV Austria Salzburg und dem FC Red Bull Salzburg (Ligaportal-Liveticker) in Grödig.



Am Mittwoch stehen 9 weitere Partien auf dem Programm. Unter anderem gastiert der FK Austria Wien beim USV Raiffeisen Weindorf St. Anna am Aigen (18.30 Uhr), Titelverteidiger SK Puntigamer Sturm Graz beim SV Sparkasse Leobendorf (19 Uhr) oder der SK Rapid bei Union Raiffeisen Gurten (20.30 Uhr).



Alle Spiele der 2. Uniqa-ÖFB-Cup-Runde im Überblick



SV Guntamatic Ried vs. RZ Pellets WAC (Ligaportal-Liveticker)

Dienstag, 26.09.2023, 19:00 Uhr, Innviertel Arena

SR: Gmeiner



DSV Leoben GGMT Revolution vs. WSG Tirol (Ligaportal-Liveticker)

Dienstag, 26.09.2023, 19:00 Uhr, Monte Schlacko

SR: Greinecker



GAK 1902 vs. SV Stripfing/Weiden (Ligaportal-Liveticker)

Dienstag, 26.09.2023, 19:00 Uhr, Merkur Arena

SR: Leitner



First Vienna Football-Club 1894 vs. SC Austria Lustenau (Ligaportal-Liveticker)

Dienstag, 26.09.2023, 19:00 Uhr, Naturarena Hohe Warte

SR: Ciochirca



KSV 1919 vs. SV Licht-Loidl Lafnitz (Ligaportal-Liveticker)

Dienstag, 26.09.2023, 19:00 Uhr, Stadion Kapfenberg

SR: Barmaksiz



FC Mohren Dornbirn vs. SKN St. Pölten (Ligaportal-Liveticker)

Dienstag, 26.09.2023, 19:00 Uhr, Birkenwiese

SR: Pfister



SV Austria Salzburg vs. FC Red Bull Salzburg (Ligaportal-Liveticker)

Dienstag, 26.09.2023, 20:45 Uhr, MGG Arena

SR: Grobelnik

MITTWOCH, 27.09.2023:

USV Raiffeisen Weindorf St. Anna am Aigen vs. FK Austria Wien (Ligaportal-Liveticker)

Mittwoch, 27.09.2023, 18:30 Uhr, Stahlbau Müller Arena

SR: Ristoskov



FC Marchfeld Donauauen vs. SK Austria Klagenfurt (Ligaportal-Liveticker)

Mittwoch, 27.09.2023, 18:30 Uhr, Aulandstadion Mannsdorf

SR: Sampl



SC Sparkasse IMST 1933 vs. LASK (Ligaportal-Liveticker)

Mittwoch, 27.09.2023, 18:30 Uhr, Velly Arena Imst Tirol

SR: Rigger



ASV Draßburg vs. FC Blau-Weiß Linz (Ligaportal-Liveticker)

Mittwoch, 27.09.2023, 18:30 Uhr, Sportanlage Draßburg

SR: Bosnjak



SV Sparkasse Leobendorf vs. SK Puntigamer Sturm Graz (Ligaportal-Liveticker)

Mittwoch, 27.09.2023, 19:00 Uhr, Sparkassenstadion Leobendorf

SR: Schilcher



FC Pinzgau Saalfelden vs. Cashpoint SCR Altach (Ligaportal-Liveticker)

Mittwoch, 27.09.2023, 19:00 Uhr, Sportanlage Saalfelden

SR: Untergasser



SKU Ertl Glas Amstetten vs. FAC Wien (Ligaportal-Liveticker)

Mittwoch, 27.09.2023, 19:00 Uhr, Ertl Glas Stadion

SR: Semler



FC Flyeralarm Admira vs. TSV Hartberg (Ligaportal-Liveticker)

Mittwoch, 27.09.2023, 19:30 Uhr, motion_invest ARENA

SR: Weinberger



Union Raiffeisen Gurten vs. SK Rapid (Ligaportal-Liveticker)

Mittwoch, 27.09.2023, 20:30 Uhr, „Klaus-Roitinger-Stadion“ Ried

SR: Fluch

Die Auslosung der Achtelfinal-Paarungen findet im Anschluss des ORF-Livespiels FK Austria Wien gegen SK Rapid im Rahmen der ADMIRAL Bundesliga am Sonntag, 1. Oktober um ca. 19.20 Uhr statt.



Prämien

Als Prämien werden in der 2. Runde im UNIQA ÖFB Cup für jeden Heimverein € 3.500 und für jeden Gastverein € 8.000 ausbezahlt.



Voting zum Player Of The Match

Bei jedem Cup-Spiel können Fans für den Player Of The Match abstimmen. Und zwar in der ÖFB App. Einfach die App im App Store oder im Google Play Store downloaden, während des Spiels auf den Live-Tab klicken und dann im Reiter Spiel-Info den Player Of The Match Button klicken. Für den jeweiligen Favoriten abstimmen – fertig. Präsentiert wird das Player Of The Match Voting von UNIQA.



Weitere Termine im UNIQA ÖFB Cup 2023/24



Achtelfinale: 31. Oktober, 1./2. November 2023

Viertelfinale: 9./10./11. Februar 2024

Halbfinale: 2./3./4. April 2024

Finale: 1. Mai 2024, Wörthersee Stadion Klagenfurt