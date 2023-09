Am 8. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga stand nicht nur das Duell zwischen dem SK Rapid Wien und dem SK Sturm Graz im Fokus. Das eigentliche Highlight war die beeindruckende Choreographie der Fans, insbesondere der Ultras Rapid. Anlässlich ihres 35-jährigen Jubiläums ließen sie keine Gelegenheit aus, um mit aufwendigen Choreographien die Zuschauer zu begeistern. Abseits des Rasengeschehens erregten sie mit ihren Darbietungen deutlich mehr Aufmerksamkeit. Die Ultras bewiesen nicht nur Kreativität in ihren Choreographien, sondern sorgten auch mit Fackeln für spektakuläre Bilder. Das 1:1-Endergebnis des Spiels rückte durch die Darbietungen fast in den Hintergrund. Ligaportal hat für euch die Videos und Fotos:

Austria-Fans veräppeln Rapid-Ultras im Netz

Auf Facebook wurde der Banner "In Salzburg nur die Austria" von Austria-Fans kurzerhand umformuliert auf: "In der Hauptstadt nur die Austria", aber seht selbst:

Der Ligaportal Live-Ticker vom Spiel SK Rapid vs. SK Sturm Graz generierte jedenfalls knapp 300.000 (!) Aufrufe, Höchstwert in der bisherigen Saison 2023/2024 → zum Ticker

Fotos/Videos: Ligaportal

