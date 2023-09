Nach jüngsten Bedenken hinsichtlich der Spielfeldqualität hat die VdF nun früher als üblich einen ersten Einblick in den Verlauf der VdF-Pitch Competition gegeben. Wie läuft diese Competition? Ein Spieler des Gastteams konsultiert seine Mannschaftskollegen und vergibt nach jedem Auswärtsspiel eine Bewertung (maximal 10 Punkte), die er per SMS an die VdF - Die Spielervereinigung sendet. Bemerkenswert ist, dass die Spielfelder in Graz und beim LASK zu Saisonbeginn hoch bewertet wurden. Doch nach wenigen Spielen fielen die Bewertungen drastisch. Der VdF-Vorsitzende Gernot Baumgartner betont: „Der Fußballplatz ist der Arbeitsplatz unserer Spieler. Daher legen wir als Spielergewerkschaft großen Wert auf dessen Qualität." Ligaportal hat alle Infos für euch:

Zuletzte äußerte sich beispielsweise Liverpool-Coach Jürgen Klopp auf der PK zum Rasen im Linzer Stadion (LASK) deutlich: "Das Stadion ist überragend, aber der Platz war dem Spiel nicht gerecht. Der Platz ist eine Wiese." Klopp fragte: "Hat das schon mal jemand gesagt?" Und erklärte weiter: "Das grüne Ding in der Mitte des Stadions, das ist eine Wiese. Es war wirklich schlecht. Also mit der Tendenz zu nicht ganz ungefährlich." VdF-Pitch Competition

ADMIRAL Bundesliga

Zwischenstand

1. SK Rapid Wien 9,10 2. SK Austria Klagenfurt 8,60 3. RZ Pellets WAC 8,25 4. SK Puntigamer Sturm Graz 8,00 5. FK Austria Wien 7,60 6. FC Red Bull Salzburg 7,50 7. FC Blau Weiß Linz 6,60 8. SC Austria Lustenau 6,00 8. LASK 6,00 10. TSV Egger Glas Hartberg 5,80 11. WSG Tirol 5,70 12. CASHPOINT SCR Altach 5,20

Foto: Imago