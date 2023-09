SC Austria Lustenau aus der ADMIRAL Bundesliga feierte am Dienstag gegen First Vienna FC 1894 den Aufstieg in die nächste Runde des UNIQA ÖFB-Cups. Am Ende setzten sich die Vorarlberger mit 3:2 durch. Besonders im Fokus stand Nikolai Baden Frederiksen, der schon nach wenigen Minute mit einem Weltklassetor aufzeigte und den Grundstein für den Sieg auf der Hohen Warte legte.

Er sah, dass der Vienna-Goalie zu weit von seinem Tor entfernt stand und zog einfach von der Mittellinie ab. Der Ball segelte über den Schlussmann der Wiener hinweg in den Kasten und schon führten die Lustenauer mit 1:0.

