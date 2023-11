Das ÖFB-Frauen-Nationalteam setzte sich auch im zweiten Duell der UEFA Women´s Nations League gegen Portugal durch und holt im Estádio Varzim Sport Club einen 2:1-Erfolg. Viktoria Pinther und Eileen Campbell traffen nach der Pause.

Stürmten auch im zweiten Duell gegen Portugal zum Sieg: Sarah Zadrazil (FC Bayern München) und die ÖFB-Team-Frauen.

"Never change a winning team" bei ÖFB-Teamchefin

Teamchefin Irene Fuhrmann setzt im Varzim Sport Club im Norden Portugals auf die siegreiche Startelf des Hinspiels vom vergangenen Freitag. Die Partie beginnt ohne großes Abtasten, denn beide Teams starten offensiv in das zweite Duell binnen vier Tagen. Nach einem Angriff über rechts kommt Sarah Zadrazil im Strafraum an den Ball, zieht aus kurzer Distanz wuchtig ab und trifft die Querlatte – Pech für die ÖFB-Auswahl (13.). Kurz darauf versucht es Barbara Dunst mit einem flachen Abschluss von der Strafraumkante, Patricia Morais kann parieren (16.). Zehn Minuten vor der Pause die Gastgeberinnen dann mit ihrer bis dato besten Torchance. Jessica Silva kommt im Strafraum an den Ball, nimmt Maß und zielt nur knapp an der langen Torstange vorbei (35.).

Dann wieder die ÖFB-Auswahl. Sarah Zadrazil legt vor dem Strafraum uneigennützig quer, doch der Pass auf Barbara Dunst ist zu ungenau. In der Nachspielzeit stürmt Dunst noch einmal alleine Richtung portugiesisches Tor, kurz vor dem Abschluss verspringt der Frankfurt-Legionärin allerdings der Ball in aussichtsreicher Position. Nach einer abwechslungsreichen ersten Spielhälfte geht es mit einem torlosen Remis in die Kabine.



Personell unverändert gehen beide Teams in die zweite Spielhälfte. Die Gastgeberinnen erwischen den etwas besseren Start. Manuela Zinsberger kann einen ersten Schuss von Diana Silva zum Corner klären (54.). Eileen Campbell (58.) versucht es wenig später aus zentraler Position, ihr Schuss wird geblockt. Mitte der zweiten Hälfte erhöhen die Portugiesinnen den Druck, die Führung gelingt jedoch der ÖFB-Elf durch die eingewechselte Viktoria Pinther, die flach unten links zum 1:0 in der 72. Minute einschiebt.

Die Reaktion von Portugal folgt prompt. Ana Capeta sorgt wenige Augenblicke später für den 1:1-Ausgleich (75.). Wiederum nur 120 Sekunden später ist es Eileen Campbell, die mit ihrem zweiten Nations League-Treffer die erneute österreichische Führung erzielt (77.). Diese kann das Frauen-Nationalteam auch durch die sechsminütige Nachspielzeit bringen.

"Konnten uns sehr gute Ausgangssituation für Dezember schaffen"

"Wir sind überglücklich, dass wir diese drei Punkte hier aus Portugal entführen und uns damit eine sehr gute Ausgangssituation für den Dezember schaffen konnten. Das war unser ganz klares Ziel. Es war ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Wir sind gut in die Partie gestartet, waren von Beginn an sehr griffig und haben schon im ersten Durchgang einige gute Chancen kreiert. Nach dem Seitenwechsel haben wir gegen den Druck der Portugiesinnen gut dagegengehalten und auch auf den Ausgleich gut reagiert ", so Teamchefin Irene Fuhrmann.



"Es war ein hart umkämpftes Spiel, an dessen Ende nur zählt, dass wir die drei Punkte mitgenommen haben. Wir sind heute sehr gut in die Zweikämpfe gegangen und sind selbstbewusst vom Beginn weg auf dem Platz gestanden. Ich denke, am Ende hat heute unsere Effizienz gesiegt. Es war ein richtungsweisendes Spiel und wir sind froh, heute als Sieger vom Platz zu gehen. Wir können selbstbewusst in die letzten beiden Spiele im Dezember gehen ", resümiert Siegtorschützin Eileen Campbell.



Viktoria Pinther zum 2:1-Erfolg: „Wir haben an die zweite Hälfte vom Hinspiel super angeknüpft und waren heute von Beginn an voll da. Wir wollten den Sieg heute unbedingt holen und mit sechs Punkten aus diesen beiden Spielen gehen. Die Erleichterung ist jetzt einmal groß, aber wir dürfen nicht vergessen, dass noch zwei sehr schwere Spiele auf uns warten. So wie wir heute in die Partie gegangen sind, müssen wir auch in den letzten beiden Duellen auftreten.“

"Haben Spiel mit unglaublichen kämpferischen Leistung gewonnen"

"Wir haben das Spiel heute mit unserer unglaublichen kämpferischen Leistung gewonnen. Ich bin unglaublich stolz auf das Team, denn jede Spielerin hat heute alles für den Erfolg getan. Sechs Punkte aus diesen zwei Spiel ist Wahnsinn. Wir haben uns vorgenommen, heute von Anfang an da zu sein und in die Zweikämpfe zu kommen. Das ist uns gelungen ", zieht Kapitänin Sarah Puntigam Bilanz.



Das Frauen-Nationalteam macht mit dem zweiten Sieg im vierten Gruppenspiel einen großer Schritt für das gesetzte Ziel „Verbleib in der Liga A“. Bis zum letzten Nations League-Fenster Ende November verteidigt die ÖFB-Auswahl den zweiten Tabellenplatz. Die letzten beiden Gruppenspiele steigen in Frankreich (01.12.) und in St. Pölten gegen Norwegen (05.12).

Fotocredit: ÖFB/Paul Gruber