„Wolfsberg AC“ ist ein österreichischer Profifußballverein aus der gleichnamigen Stadt, Mitglied der 1. Bundesliga. Der vollständige Name des Vereins lautet „Riegler & Zechmeister Pellets Wolfsberger Athletik Club“. Wenn Sie ein Fan dieses Vereins sind und gerne Sportwetten abschließen, sollten Sie unbedingt unseren Artikel lesen.

Heute sprechen wir über die Position des Wolfsberger AC in der 1. Bundesliga. Wir schauen uns alle Spiele der letzten Jahre gegen bekannte österreichische Fußballvereine an. Zu den Spielstatistiken gehören Auslosung, Spielniederlage, Mann des Spiels, Spielsieg, erzielte Tore usw. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Highlights einiger Spiele des Wolfsberger AC.

Geschichte des legendären österreichischen Clubs

Die erste Erwähnung des Fußballvereins „Wolfsberger AC“ stammt aus dem Jahr 1931. Nach 37 Jahren in unteren Ligen gelang dem Verein der Aufstieg in die österreichische Regionalliga, die damals im Jahr 1968 die zweitwichtigste Liga des Landes war. Die nächsten 17 Jahre spielte die Mannschaft mit Ausnahme der Saison 1977/78 in dieser Liga und etablierte sich als Mittelfeldmannschaft. Am Ende der Saison 1984/85 stieg Wolfsberg erneut aus der Liga ab. In den Jahren 1988–89 und 1990–91 erreichte der Verein wieder sein vorheriges Niveau, stieg jedoch stets ab. 1994 gehörte „Wolfsberg“ zu den Begründern der wiederbelebten Regionalliga, der drittwichtigsten Liga Österreichs. Der Verein nahm mehrere Jahre lang erfolgreich an diesem Turnier teil, verlor jedoch nach und nach an Boden und stieg am Ende der Saison 2001/02 ab.

Im Jahr 2007 haben Wolfsberg und der FC St. Andra“ hat sich für eine Kooperation entschieden. Obwohl die Clubs getrennt voneinander existierten, arbeiteten sie häufig in vielerlei Hinsicht zusammen. Da „St. Andra spielte in der Regionalliga, die Zusammenarbeit bestand auf dieser Ebene und wurde 2010 in der Ersten Liga fortgesetzt. Am Ende der Saison 2011/12 wechselte sie in die Bundesliga, woraufhin sie aufgelöst wurde. Seitdem trat Wolfsberg zum ersten Mal in der Geschichte als eigenständiger Verein auf höchstem Niveau des österreichischen Fußballs an.

In der ersten Saison belegte das Team den fünften Platz, woraufhin Cheftrainer Nenad Bjelica den Verein verließ und mit Österreich, dem Meister der Saison 2012/13, zusammenarbeitete. Er wurde durch Slobodan Grubor ersetzt, aber aufgrund schlechter Ergebnisse wurde er bald entlassen und Dietmar Kübauer trat an seine Stelle.

Die Wolfsberger qualifizierten sich zum ersten Mal in ihrer Geschichte für die Gruppenphase der UEFA Europa League und belegten in der Saison 2018/2019 den dritten Platz in der österreichischen Fußballmeisterschaft.

Statistik der Begegnungen Sturm Graz Wolfsberger

Einer der lebhaftesten Wettbewerbe ist das Spiel zwischen „Sturm Graz“ und „Wolfsberger“. Im Laufe der Geschichte der 1. Bundesliga trafen diese Mannschaften mehrfach aufeinander. Das letzte Spiel fand am 10. August 2023 in der Lavanttal Arena (Wolfsberg) statt. Vor dem Spiel waren die Spieler von „Sturma“ in einer guten Verfassung – zuvor errangen sie vier Auswärtssiege in Folge.

Was die Gesamtstatistik des Wolfsberger AC gegen diesen Gegner betrifft, so konnte die Mannschaft in 19 der 43 gespielten Spiele als Sieger hervorgehen. Im Allgemeinen hat der Gegner bessere statistische Indikatoren:

Die längste Siegesserie ist 3 gegen 2;

Durchschnittliche Anzahl der erzielten Tore - 1,67;

Der höchste Sieg war 4:1.

Statistik der Begegnungen Austria Wien – Wolfsberger

Wolfsberger AC hat in 43 Spielen gegen Wolfsberger AC gespielt, seit ihrem ersten Treffen im Jahr 2012. In dieser Zeit hat Wolfsberger AC in der 1. Fußball-Bundesliga 14 Siege errungen und insgesamt 52 Tore gegen den Gegner erzielt. Austria Wien hat in 20 Spielen gegen Wolfsberger AC gewonnen und insgesamt 65 Tore erzielt. Weitere 9 Spiele endeten unentschieden.

Die Statistik der letzten fünf Spiele, die die Teams gegeneinander gespielt haben, lautet:

1 fußballbundesliga, 20.08.2023: Austria - Wolfsberger AC - Ergebnis 0-0.

1 fußballbundesliga, 13.11.2022: Austria - Wolfsberger AC - Ergebnis 0-1.

1 fußballbundesliga, 21.08.2022: Wolfsberger AC - Austria - Ergebnis 1-2.

1 fußballbundesliga, 27.04.2022: Wolfsberger AC - Austria - Ergebnis 1-1.

1 fußballbundesliga, 13.03.2022: Austria - Wolfsberger AC - Ergebnis 2-1.

Statistik der Begegnungen Wolfsberger - SKR Altach

SC Rheindorf Altach spielte in dieser Saison ein Spiel gegen den Wolfsberger AC. Derzeit belegt SC Rheindorf Altach den 9. Platz in der Tabelle, während der Wolfsberger AC den 8. Platz einnimmt. Im Gegensatz zu den beiden vorherigen Teams zeigt Wolfsberger AC in diesem Duell bessere Leistungen.

In den letzten Spielen hat SC Rheindorf Altach zu Hause 18 Tore erzielt, während der Wolfsberger AC auswärts 37 Tore erzielt hat. Die Gesamttorequote beträgt weniger als 53,1%. In den letzten 20 Spielen hat SC Rheindorf Altach 18 Tore erzielt und 26 Tore zugelassen, während der Wolfsberger AC 37 Tore erzielt und 29 Tore in den letzten 20 Spielen zugelassen hat. Dies lässt den Schluss zu, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das bevorstehende Spiel mit weniger als 2,5 Toren endet, äußerst gering ist.

Das nächste Treffen zwischen SCR Altach und dem Wolfsberger AC wird wahrscheinlich mit einem Sieg der Wölfe enden. SCR Altach hat 93 von 293 Spielen gewonnen, während der Wolfsberger AC 105 von 288 Spielen gewonnen hat.

Statistik der Begegnungen Wolfsberger - TSV Hartberg

Die Mannschaften Hartberg und Wolfsberger AC haben bisher 37 Spiele gespielt. Hartberg hat 12 Spiele in Folge gewonnen, Wolfsberger AC hat 17 Spiele gewonnen, und 8 Spiele endeten unentschieden. Im Durchschnitt erzielten beide Teams in direkten Duellen 3,14 Tore pro Spiel.

Hartberg erzielte durchschnittlich 1,06 Tore pro Spiel in der Saison. In 19 Spielen (90,48%), die zu Hause gespielt wurden, gab es insgesamt mehr als 1,5 Tore (Team und Gegner zusammen). In 17 Spielen (80,95%) der Saison 2023, die zu Hause ausgetragen wurden, gab es insgesamt mehr als 2,5 Tore (Team und Gegner zusammen).

Wolfsberger AC erzielte in der Saison 2023 durchschnittlich 1,39 Tore pro Spiel. In 8 Spielen (66,67%), die auswärts ausgetragen wurden, gab es insgesamt mehr als 1,5 Tore (Team und Gegner zusammen). In 7 Spielen (58,33%), die auswärts ausgetragen wurden, gab es insgesamt mehr als 2,5 Tore (Team und Gegner zusammen).

Die aktuelle Statistik der Fußballmannschaften TSV Hartberg und Wolfsberger AC:

Mannschaft TSV Hartberg Wolfsberger AC Wertungen #911 #629 Persönliche Treffen Gewinne: 1 (100%) Kein Sieg Siegreiche Karten 3 0 Aktuelle Serie Siegesserie: 1 Niederlagenserie: 1 Gewinnquote in sechs Monaten 60% 25% Gesamtsiegquote 31% 32% Teamform (30 Tage) Gewinne: 3 Niederlagen: 1 Unentschieden: 1 Siege: 1 Niederlagen: 2 Unentschieden: 1

Was können wir in den nächsten Spielen erwarten?

Insgesamt haben die Wolfsberger gute Chancen auf eine einigermaßen erfolgreiche Saison in der 1. Bundesliga. Die Spieler sind in guter körperlicher Verfassung und die Statistiken der letzten gespielten Spiele zeigen, dass die Mannschaft in der Lage ist, auf dem Feld ordentliche Ergebnisse zu erzielen. Es ist wichtig zu bedenken, dass Sportwetten ziemlich unvorhersehbar sind. Es reicht nicht aus, einfach nur die Statistiken der Mannschaft selbst zu analysieren; Es ist auch wichtig, einige externe Faktoren wie Wetter, Feldbedingungen usw. zu berücksichtigen.

Wenn Sie erfolgreichere Sportwetten abschließen möchten, ist es wichtig, sich mit den besten Wettanbietern vertraut zu machen. Bei TestCasinos.de finden Sie Expertenbewertungen verschiedener Plattformen für Wetten auf Ihre Lieblingsmannschaft. Experten sagen, dass man den Faktor Zufälligkeit nicht vergessen sollte – es ist unmöglich, eine 100-prozentige Prognose für das bevorstehende Spiel abzugeben.

Abschließende Gedanken

Die Geschichte von Wolfsberger ist nicht so reich an Titeln, wie es angesichts der guten Finanzierung des Vereins sein könnte, aber trotz des wilden Wettbewerbs mit Clubs wie Bayern und Borussia Dortmund ist es Wolfsberger gelungen, die deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Statistische Informationen ermöglichen eine korrekte Analyse des Teamverhaltens und ermöglichen erfolgreichere Wetten.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at