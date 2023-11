Ligaportal krallt sich Parallelspiel-Sponsoring bei Serienmeister FC Red Bull Salzburg!

Ligaportal.at baut seine Präsenz in der österreichischen Admiral Bundesliga weiter aus. Österreichs führendes Fußballportal, das bereits mit den Profiklubs SK Rapid, SV Ried, WSG Tirol, SK Austria Klagenfurt und SK Sturm Graz zusammenarbeitet, gibt nun eine Partnerschaft mit Serienmeister FC Red Bull Salzburg bekannt. Ab dem kommenden Bundesliga-Heimspiel (2. Dezember gegen den WAC) wird Ligaportal.at in Form eines sog. „Parallelspiel-Sponsorings“ in der Red Bull Arena sichtbar sein.

Das Konzept sieht vor, dass bei jedem Tor in einem Bundesliga-Parallelspiel das Ligaportal-Logo und ein spezieller Audio-Jingle in der Red Bull Arena präsentiert werden. Dies wird die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf die Stadion-Videowalls lenken, um sich über die aktuellen Spielstände anderer Partien zu informieren – eine ideale Gelegenheit, um Ligaportal.at ins Rampenlicht zu rücken.

Dr. Thomas Arnitz, Gründer und Geschäftsführer von Ligaportal.at, äußert sich begeistert über diese neue Entwicklung: „Diese Art des Sponsorings passt perfekt zu Ligaportal, da wir die größte Live-Ticker-Plattform des Landes sind. Es erlaubt uns, unsere Marke und unsere Position am Markt sukzessive zu stärken. Bei jedem Tor in einem Parallelspiel wird Ligaportal.at präsent sein, was unsere Sichtbarkeit bei den Fußballfans weiter erhöhen wird. Wir sind stolz darauf, mit einem Champions-League-Teilnehmer wie FC Red Bull Salzburg zusammenzuarbeiten.“

Eine ähnliche Integration sah man am vergangenen Wochenende erstmals auch in der Merkur Arena beim Heimspiel des SK Sturm Graz, siehe nachfolgendes Video.

Video Parallelspiel-Sponsoring (Ton ein!)

Ligaportal.at hat sich im letzten Jahrzehnt durch stetiges Wachstum und innovative Ansätze als eine der wichtigsten Anlaufstellen für Fußballfans in Österreich etabliert. Mit bis zu 1.500 Live-Ticker pro Wochenende und rund 80 Millionen monatlichen Zugriffen setzt das Portal neue Maßstäbe in der Fußballberichterstattung.

Foto: IMAGO/Adobe Stock/Montage: Ligaportal

Video: Ligaportal