Im letzten Heimduell des Jahres 2023 trifft die WSG Tirol in Runde 16 der ADMIRAL Bundesliga am Samstag (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) am Innsbrucker Tivoli auf den SK Rapid.

Beim Hinspiel am 27. August rangen Nik Prelec und die WSG Tirol in Wien-Hütteldorf Leopold Querfeld und dem SK Rapid ein 1:1-Remis ab. Luca Kronberger schoss damals die Wattener vor 15.900 Zuschauern im Allianz Stadion bereits in der 8. Minute mit einem Traumtor in Führung. Matthias Seidl glich zum Endstand aus (60.).

Wiedersehen zwischen Thomas Silberberger und Robert Klauß

Hinter dem Rekordmeister aus Wien-Hütteldorf liegen turbulente Wochen. In der abgelaufenen länderspielbedingten Liga-Pause trennten sich die Hütteldorfer von Cheftrainer Zoran Barisic sowie Co-Trainer Thomas Hickersberger und beurlaubten damit zwei langjährige Rapidler. Das Amt des Übungsleiters übernahm der Deutsche Robert Klauß, der zuletzt für den 1. FC Nürnberg und zuvor RB Leipzig tätig war. Der 38-Jährige ist auch dem Tiroler Bundesligisten bestens bekannt, besiegte man ihn und seine Nürnberger im Testspiel im Sommer 2022 in Rum bekanntlich souverän mit 2:0.



Somit kommt es nun in der 16. Runde der ADMIRAL Bundesliga abermals zum Trainerduell zwischen Thomas Silberberger und Robert Klauß. Konnte die Silberberger-Elf zwar in der letzten Runde gegen den LASK (0:1) nichts Zählbares ins Heilige Land mit zurückbringen, so zeigten Kapitän Felix Bacher & Co. gegen den Drittplatzierten und Europa League-Teilnehmer aus der Stahlstadt abermals einen starken Auswärtsauftritt, auf den es im Heimspiel gegen den SK Rapid nun aufzubauen gilt.

Seit dem Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga konnten die Tiroler allerdings keines ihrer bislang sechs Tivoli-Duelle gegen die Hauptstädter für sich entscheiden. Eine Serie, die es nun beim ersten Auswärtsauftritt von Robert Klauß als Rapid-Coach zu brechen gilt.

Raiders-Familie zu Gast beim grün-weißen Duell

Wenn am Samstag das grün-weiße Duell über die Bühne geht, wird auch eine große Delegation der Raiders-Organisation mit von der Partie sein. Unter dem Motto 'Tiroler Spitzensport haltet zsamm' werden zahlreiche Mitglieder aus den verschiedenen Sparten (Football, Basketball & Cheerleading) des Innsbrucker Vereins zur Unterstützung des Tiroler Bundesligisten am Tivoli zu Gast sein.

50%-Rabattaktion auf Tickets im Online-Vorverkauf

Für das wichtige Duell mit dem Rekordmeister aus Wien-Hütteldorf läuft weiterhin eine preiswerte Ticketaktion. Alle Eintrittskarten, die im Online-Ticketshop der WSG Tirol für die Osttribüne erworben werden, gibt es mit dem Code WSG1930-F8SHKA zum halben Preis. Durch die Eingabe des Promotioncodes auf der Startseite des Ticketshops werden die neuen Preiskategorien (50%-Aktion) freigeschaltet. Darüber hinaus bietet der Tiroler Bundesligist ein tolles Spieltagsspecial am Stadion-Fanshop an: Bei Kauf des neuen PUMA Hoodies "WSG" gibt es ein Sitzkissen im WSG-Look gratis dazu.

